Организаторы 79-го Каннского кинофестиваля объявили полную программу смотра, который пройдет с 12 по 23 мая. В основном конкурсе представлена новая работа Андрея Звягинцева — фильм «Минотавр». Это первый фильм режиссера после «Нелюбви», получившей в Каннах в 2017 году приз жюри.

Картина снималась в Риге, куда Звягинцев уехал после начала полномасштабного конфликта в Украине. В интервью эстонскому СМИ режиссер выразил уверенность, что российский зритель вряд ли узнает в фильме Россию: «Узнают только обладатели этих локаций, интерьеров. А так зрители не узнают. Потому что мы снимаем картину так, будто мы находимся в России. Теперь мы снимаем так».

Главные роли в «Минотавре» исполнили Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Варвара Шмыкова и Юрис Жагарс. Оператором выступил Михаил Кричман, сценарий Звягинцев написал в соавторстве с Семеном Ляшенко. По сюжету, главный герой — бизнесмен, который сталкивается с изменой жены и крахом своего дела в 2022 году.

В основном конкурсе также покажут новые работы Педро Альмодовара, Павла Павликовского, Рюсукэ Хамагути, Валески Гризебах, Асгара Фархади, Кристиана Мунджиу и других авторов. Председателем жюри основного конкурса стал корейский режиссер Пак Чхан-ук, чьи фильмы «Олдбой», «Жажда» и «Решение уйти» ранее получали награды в Каннах.

Фестиваль откроется лентой Пьера Сальвадори «Электрическая Венера» — исторической комедией о спиритических сеансах в Париже 1920-х годов. Программу «Особый взгляд» откроет хоррор Джейн Шёнбрун «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“». Почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в кинематограф в этом году получат Питер Джексон и Барбра Стрейзанд.

В программу «Каннские премьеры» вошел режиссерский дебют Джона Траволты — фильм Propeller One-Way Night Coach, основанный на его собственной детской книге. Картина расскажет о юном любителе авиации Джеффе, который вместе с матерью отправляется в полет через всю Америку. Сам Траволта — опытный пилот: он начал летать в 15 лет, получил лицензию в 22 и с тех пор получил сертификаты для полетов на Boeing 707, 737, 747 и Airbus A380, имея более 9000 летных часов.