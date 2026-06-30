Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр», получившая Гран-при Каннского кинофестиваля, выйдет в мировой прокат 20 ноября 2026 года. Дистрибьютором выступит онлайн-кинотеатр Mubi.

Для Звягинцева это первый фильм почти за десять лет. В последний раз он приезжал на Каннский фестиваль в 2017 году с картиной «Нелюбовь», которая получила Приз жюри. После этого режиссер перенес серьезные проблемы со здоровьем во время пандемии и заново учился говорить и ходить.

Сюжет «Минотавра» разворачивается в России осенью 2022 года. Руководитель транспортного предприятия Глеб (Дмитрий Мазуров) должен отобрать 14 сотрудников для военкомата в рамках частичной мобилизации. Одновременно он узнает об измене жены Галины (Ирис Лебедева). Глебу предстоит принять тяжелые решения, чтобы спасти бизнес и семью. Число 14 в фильме отсылает к мифу о Минотавре: по греческому преданию, Афины каждые девять лет отправляли на Крит семь юношей и семь девушек в жертву чудовищу.

Формально фильм основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» 1968 года, однако Звягинцев использует сюжет об измене как инструмент для анализа людей и их решений в конкретных исторических обстоятельствах. Как и в предыдущих фильмах Звягинцева, герои оказываются заперты в лабиринте собственного выбора и конформизма, ведущего к моральному разложению.

Фильм также получил главный приз Сиднейского кинофестиваля. Международное жюри назвало «Минотавра» мощным и напряженным фильмом о злоупотреблении властью, сравнив его по атмосфере с работами Альфреда Хичкока. Сам Звягинцев, получая награду в Каннах, отметил, что его фильм особенно важен для россиян, которые сегодня переживают непростые времена.