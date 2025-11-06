Культовая франшиза «Гремлины» официально возвращается на большие экраны. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил Variety, что выход третьей части картины запланирован на 19 ноября 2027 года.

Над сиквелом работает звездная команда: Стивен Спилберг возвращается в роли исполнительного продюсера, а режиссером и продюсером выступит Крис Коламбус, известный по фильмам о Гарри Поттере и как сценарист оригинала «Гремлинов» 1984 года. Сценарий напишут Зак Липовски и Адам Стайн. Продюсерами от Amblin Entertainment значатся Кристи Макоско Кригер и Холли Барио, а от 26th Street Pictures — Майкл Барнатан и Марк Рэдклифф. Сюжетные подробности, как и информация об актерском составе, пока не раскрываются.

Оригинальные «Гремлины», режиссером которых выступил Джо Данте, а сценаристом — Крис Коламбус, вышли в 1984 году и стали кассовым хитом, собрав 212 миллионов долларов по всему миру. Именно после этого фильма была введена рейтинговая категория PG-13. Картина рассказывает историю мальчика Билли, который получает в подарок милого зверька Могвая. При нарушении правил ухода — не подвергать яркому свету, не мочить и не кормить после полуночи — существо порождает орду разрушительных гремлинов, сеющих хаос в родном городке Билли на Рождество. Сиквел 1990 года «Гремлины 2: Новая партия» собрал скромные 41 миллион долларов, но со временем обрел статус культового.

«Лишь немногие проекты столь же любимы и знаковы, как „Гремлины“, и мы невероятно рады возродить франшизу как для преданных поклонников, так и для нового поколения. Для нас честь работать со Стивеном [Спилбергом], Крисом [Коламбусом] и всей творческой командой, и мы с нетерпением ждем, когда зрители увидят продолжение магии, безумия и души «Гремлинов» на большом экране в 2027 году», — заявил президент по развитию и производству Warner Bros. Pictures Джесси Эрман

В своем выступлении Заслав также отметил впечатляющие кассовые успехи Warner Bros. в 2025 году, когда семь релизов подряд, включая «Майнкрафт», «Грешников», «Орудия» и «Заклятие: Последние обряды», стартовали с сразу с 40 миллионов долларов в прокате. Студия является лидером глобального проката, первой преодолевшей отметку в 4 миллиарда долларов в этом году. Успех таких проектов, как «Орудия» и «Заклятие», собравших вместе более 750 миллионов долларов, компенсирует кассовые провалы вроде картины Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая, несмотря на ожидания оскаровских номинаций, не окупилась в прокате.