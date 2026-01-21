20 января Netflix опубликовал очередной полугодовой отчет What We Watched («Что мы смотрели»), охватывающий период с июля по декабрь 2025 года. Данные показывают, что анимационный фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» («KPop Demon Hunters») стал абсолютным рекордсменом платформы, установив новый рекорд за полугодие.

Согласно отчету, картина, премьера которой состоялась 20 июня, за указанные шесть месяцев собрала 482 миллиона просмотров. Этот показатель не включает первые десять дней проката фильма, что делает итоговый результат еще более впечатляющим. Для сравнения, комедия «Счастливчик Гилмор 2» («Happy Gilmore 2»), имевшая крупнейший старт среди фильмов Netflix в США, за аналогичный период набрала 135,1 миллиона просмотров. Дополнительные лирик-видео к фильму собрали еще 32 миллиона просмотров, что подчеркивает культурный феномен проекта, уже отмеченного наградами Golden Globes и считающегося одним из фаворитов предстоящей премии «Оскар».

В сегменте сериалов лидером второй половины 2025 года стал второй сезон «Уэнсдей» («Wednesday»). Его показы, начавшиеся 6 августа, принесли 123,9 миллиона просмотров. При этом первый сезон этого же сериала также вошел в топ-10, заняв восьмую строчку с 47 миллионами просмотров.

Примечательными стали результаты пятого, финального сезона «Очень странных дел» («Stranger Things»). Несмотря на то что его премьера состоялась 31 декабря, он успел набрать 93,5 миллиона просмотров и занял второе место в рейтинге сериалов. Полные данные по всем трем частям сезона будут отражены в следующем отчете за первое полугодие 2026 года. Первый и второй сезоны культового шоу также попали в топ-10, заняв пятое (57 млн) и десятое (45 млн) места соответственно.

Третье место среди сериалов с 92,8 миллиона просмотров занял первый сезон «В глуши» («Untamed»). Успех проекта, изначально задумывавшегося как ограниченный, привел к решению Netflix о продлении на второй сезон. Шестое и седьмое места заняли новые сериалы. Последняя часть антологии Райана Мерфи «Монстр: История Эда Гейна» («Monster: The Ed Gein Story»), вышедшая 3 октября, собрала 56 миллионов просмотров. Документальный проект «Шон Комбс: Расплата» («Sean Combs: The Reckoning»), премьера которого состоялась 2 декабря, набрал 50,8 миллиона просмотров.

Отчет охватывает только шесть месяцев и не показывает полную картину года. Напомним, что в первой половине 2025 года лидерами просмотров стали мини-сериал «Переходный возраст» («Adolescence») и фильм «Снова в деле» («Back in Action»). Всего с июля по декабрь 2025 года пользователи Netflix посмотрели 96 миллиардов часов контента, что на 1 миллиард часов больше, чем в предыдущем полугодии.