7 декабря в московском кинотеатре «Художественный» прошла церемония закрытия 3-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». Главная награда смотра «Зимний» досталась режиссеру Данилу Иванову за картину «Операция „Холодно“».

Остальные призы распределились следующим образом:

«Лучшая режиссура» — «Операция „Холодно“», реж. Данил Иванов;

«Лучший сценарий» — «Чувства», сценарист Виктория Мокерова;

«Лучшая мужская роль» — Антон Кузнецов, «Операция „Холодно“»;

«Лучшая женская роль» — Ёла Санько, «Чувства»;

«Лучшее визуальное решение» — «День недели — любой», реж. Алёна Званцова;

«Специальный приз жюри» — «Гирокастра», реж. Юрий Арабов.

В конкурсной программе фестиваля участвовали восемь фильмов: «Гирокастра» Юрия Арабова, «День недели — любой» Алёны Званцовой, «Операция „Холодно“» Данила Иванова, «Спид Стар» Алексея Амбросьева младшего, «Сумма квадратов катетов» Киты Фрайхайт, «Чувства» Виктории Мокеровой, «Шаман» Михаила Мерзликина и «ON и Она» Евгения Корчагина.

«Работы в этом году очень разные, в этом смысле очень интересные, совершенно не похожие друг на друга. И в этом прелесть фестиваля. Всегда интересно смотреть новые работы, новый поиск, эксперимент. В будущем году жду от фестиваля ещё больше интересного, больше увлекательных и новых открытий», — поделился председатель жюри фестиваля Сергей Титинков.

«Зимний» проходил с 1 по 7 декабря в кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и «Москино Ангара».