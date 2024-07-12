17 октября в российский прокат выйдет фильм Шона Бейкера «Анора», получивший в этом году «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании Arna Media, которая приобрела права на показы фильма в России

В комментарии для РЕН-ТВ режиссер признался, что хотел бы показать фильм российским зрителям, чтобы они могли увидеть «невероятную игру русских актеров» в их родной стране.

«Я, конечно, надеюсь, что он выйдет, потому что считаю, что искусство должно объединять людей», — сказал Бейкер.

По сюжету молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

В главных ролях — Майки Мэдисон («Однажды в Голливуде»), Марк Эйдельштейн («Сто лет тому вперед»), Юра Борисов («Серебряные коньки») и Дарья Екамасова («Жила-была одна баба»).

Марк Эйдельштейн, получивший в прессе прозвище «русский Тимоти Шаламе», исполнил в фильме одну из главных ролей — сына олигарха из России, который встречает секс-работницу Анору.

После того, как его родители узнают о решении молодого человека жениться на Аноре, они решают сделать всё возможное, чтобы расстроить этот брак.