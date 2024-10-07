Фильм с Аугустом Дилем про любовь к призраку, картина о страсти и чае, детская фэнтези-драма об экологии, выставка объемных фотографий, ярмарка работ молодых художников, фестиваль кино о ментальном здоровье, а также выставки современного искусства. О том, куда сходить на неделе с 7 по 13 августа, — рассказываем в материале RTVI.

«Феномен»

10 октября в концептуальном пространстве TŌMO на Новой Риге откроется выставка «Феномен» Виктора Решетникова, который создает свои необычные скульптуры из разных видов глины. Произведения Виктора Решетникова обладают гармоничностью и скульптурностью объемной формы сами по себе, но именно их приумножением и пластическим преобразованием художник добивается раскрытия самого феномена керамики.

«Решетников приводит выразительные возможности керамики к емкому словарю простых геометрических фигур — квадрату, кругу, треугольнику и их объемным эквивалентам. С помощью этих своеобразных модулей, их трансформации и комбинирования, он и формулирует вопрос о пространственной сути керамики: как эти формы взаимодействуют друг с другом и на плоскости, и в объеме», — рассказывает куратор выставки Алексей Масляев.

Win-Win

12 и 13 октября в Центре современного искусства Винзавод пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win, где свои работы представят более сотни молодых художников. На ярмарке впервые появится своя валюта — Винкоин, которая будет выдаваться посетителям за покупки искусства на маркете, а обменять их можно будет на скидку на напиток.

«Для художников — это платформа, где можно почувствовать себя частью художественного сообщества, ощутить свою видимость и востребованность. Для посетителей — это повод больше узнать об авторе и работах от прямого лица, возможность выбрать себе искусство в дом или квартиру, в подарок или в коллекцию в самых разных направлениях и по самым разным ценам. И конечно, в этом году планируется очень сильная секция текстиля», — рассказала куратор маркета Екатерина Савина.

«Сидони в Японии»

10 октября в российский прокат выходит фильм Элиз Жирар «Сидони в Японии». Это романтическая история о красоте жизни с Изабель Юппер и Аугустом Дилем в главных ролях. Сидони — известная французская писательница, недавно потерявшая мужа. Она отправляется в книжный тур в Японию, где встречается со своим загадочным издателем. Во время путешествия по Японии Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает ее преследовать.

«Энергия цвета»

10 октября в галерее Sisitema Gallery откроется выставка австрийского художника Руди Молачека. В экспозицию вошли 15 полотен, написанных им за последние десять лет.

Молачек работал фотографом в Harpers & Queen Magazine, Vogue и других глянцевых журналах, работал и дружил с Энди Уорхолом. Молачек всегда занимался изучением цвета, эстетики, экспериментировал в поисках гармоничных цветовых и композиционных решений. Автор мастерски работает не только с цветовыми переходами и сочетаниями, но и с фактурой красочного слоя, добиваясь пастозности или, напротив, идеально гладкой поверхности.

«Робин Гуд и хранители леса»

12 октября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» пройдет премьерный показ семейного фильма-фэнтези «Робин Гуд и хранители леса». В центре сюжета история детей, которые стараются защитить лес от застройки. Одиннадцатилетняя Робин и ее друзья воображают себя бандой «Капюшонов»: они играют в рыцарские поединки и сражаются со злыми силами. Однако часть леса, которую дети провозгласили своим королевством, хотят уничтожить, поэтому ребятам нужно решиться на настоящий подвиг, чтобы сохранить опушку.

Mental Health Film Festival

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти и Калининграде до 13 октября проходит Международный фестиваль кино о ментальном здоровье Mental Health Film Festival. В программе — документальные и игровые картины про тревогу, миграцию, РПП, депрессию и проживание горя, а также обсуждения с психологами, дискуссии со специалистами.

В «Зотов.Кино» в рамках фестиваля покажут российские и зарубежные короткометражные работы на тему ментального здоровья, а также полнометражные картины «Дар скорби» Джошуа Веннера и «В саду разума» режиссёра Маттео Бальзамо.

«Владимир Куприянов. Возвращение времени»

В Московском музее современного искусства продолжается выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени», подготовленная совместно с галереей pop/off/art. В экспозиции представлены фотографии, сделанные художником, а также результаты его экспериментов с отражениями, объемом и наложением изображений. Всего на выставке представлено около 200 работ Куприянова — как знаковых и широко известных, так и тех, что выставляются впервые.

В галерее pop/off/art параллельно проходит персональная выставка Куприянова «Архив. Лаборатория. Поиск». Экспозиция включает в себя эскизы, рабочие материалы художника и серии его камерных произведений. В основу выставки легло исследование архива Куприянова, который формировался на протяжении нескольких десятилетий и оказался забыт после смерти автора в 2011 году.

«Черный чай»

13 октября в кинотеатре «Октябрь» пройдет премьерный показ фильма «Черный чай» номинанта на премию «Оскар» Абдеррахмана Сиссако. Главная героиня Айя покидает Кот-д’Ивуар, сбежав с собственной свадьбы, и отправляется в Китай, чтобы начать новую жизнь среди африканской диаспоры в Гуанчжоу. Девушка находит свое призвание в работе в чайном магазинчике и постепенно влюбляется не только в китайскую культуру, но и в своего учителя Цая, который показывает Айе, каким разным может быть не только чай, но и мир.

«Небесные артефакты»

В Доме Культуры «ГЭС-2» можно увидеть инсталляцию «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

«Архитектура говорит»

Выставка «Архитектура говорит» приурочена к 90-летию Музея архитектуры. По задумке, в экспозиции будет показана вся широта музейной коллекции, позволяющей вести разговор о сложном и многогранном искусстве архитектуры в залах музея. На выставке будут представлены черновые наброски и презентационные чертежи, фрагменты утраченных зданий и предметы интерьера, фотографии и архивные материалы. Разделы выставки покажут архитектуру как идею, как материал, как стиль, как тип, как город, как интерьер, как объект рисования и фотосъёмки. Всего в экспозиции будет представлено более 400 предметов из фондов Музея.