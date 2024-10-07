Фильм с Аугустом Дилем про любовь к призраку, картина о страсти и чае, детская фэнтези-драма об экологии, выставка объемных фотографий, ярмарка работ молодых художников, фестиваль кино о ментальном здоровье, а также выставки современного искусства. О том, куда сходить на неделе с 7 по 13 августа, — рассказываем в материале RTVI.

«Феномен»

Произведения Виктора Решетникова в экспозиции выставки «Феномен»
Евгений Баранов / Предоставлено ТОМО

10 октября в концептуальном пространстве TŌMO на Новой Риге откроется выставка «Феномен» Виктора Решетникова, который создает свои необычные скульптуры из разных видов глины. Произведения Виктора Решетникова обладают гармоничностью и скульптурностью объемной формы сами по себе, но именно их приумножением и пластическим преобразованием художник добивается раскрытия самого феномена керамики.

«Решетников приводит выразительные возможности керамики к емкому словарю простых геометрических фигур — квадрату, кругу, треугольнику и их объемным эквивалентам. С помощью этих своеобразных модулей, их трансформации и комбинирования, он и формулирует вопрос о пространственной сути керамики: как эти формы взаимодействуют друг с другом и на плоскости, и в объеме», — рассказывает куратор выставки Алексей Масляев.

Win-Win

Предоставлено организатором

12 и 13 октября в Центре современного искусства Винзавод пройдет осенний маркет современного искусства Win-Win, где свои работы представят более сотни молодых художников. На ярмарке впервые появится своя валюта — Винкоин, которая будет выдаваться посетителям за покупки искусства на маркете, а обменять их можно будет на скидку на напиток.

«Для художников — это платформа, где можно почувствовать себя частью художественного сообщества, ощутить свою видимость и востребованность. Для посетителей — это повод больше узнать об авторе и работах от прямого лица, возможность выбрать себе искусство в дом или квартиру, в подарок или в коллекцию в самых разных направлениях и по самым разным ценам. И конечно, в этом году планируется очень сильная секция текстиля», — рассказала куратор маркета Екатерина Савина.

«Сидони в Японии»

Кадр из фильма «Сидони в Японии» / 10:15! Productions

10 октября в российский прокат выходит фильм Элиз Жирар «Сидони в Японии». Это романтическая история о красоте жизни с Изабель Юппер и Аугустом Дилем в главных ролях. Сидони — известная французская писательница, недавно потерявшая мужа. Она отправляется в книжный тур в Японию, где встречается со своим загадочным издателем. Во время путешествия по Японии Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает ее преследовать.

«Энергия цвета»

Руди Молачек. Без названия (2)
Предоставлено Sisitema Gallery

10 октября в галерее Sisitema Gallery откроется выставка австрийского художника Руди Молачека. В экспозицию вошли 15 полотен, написанных им за последние десять лет.

Молачек работал фотографом в Harpers & Queen Magazine, Vogue и других глянцевых журналах, работал и дружил с Энди Уорхолом. Молачек всегда занимался изучением цвета, эстетики, экспериментировал в поисках гармоничных цветовых и композиционных решений. Автор мастерски работает не только с цветовыми переходами и сочетаниями, но и с фактурой красочного слоя, добиваясь пастозности или, напротив, идеально гладкой поверхности.

«Робин Гуд и хранители леса»

Кадр из фильма «Робин Гуд и хранители леса» / Cars on Film

12 октября в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» пройдет премьерный показ семейного фильма-фэнтези «Робин Гуд и хранители леса». В центре сюжета история детей, которые стараются защитить лес от застройки. Одиннадцатилетняя Робин и ее друзья воображают себя бандой «Капюшонов»: они играют в рыцарские поединки и сражаются со злыми силами. Однако часть леса, которую дети провозгласили своим королевством, хотят уничтожить, поэтому ребятам нужно решиться на настоящий подвиг, чтобы сохранить опушку.

Mental Health Film Festival

Кадр из фильма «Зверь с тысячью лиц»

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти и Калининграде до 13 октября проходит Международный фестиваль кино о ментальном здоровье Mental Health Film Festival. В программе — документальные и игровые картины про тревогу, миграцию, РПП, депрессию и проживание горя, а также обсуждения с психологами, дискуссии со специалистами.

В «Зотов.Кино» в рамках фестиваля покажут российские и зарубежные короткометражные работы на тему ментального здоровья, а также полнометражные картины «Дар скорби» Джошуа Веннера и «В саду разума» режиссёра Маттео Бальзамо.

«Владимир Куприянов. Возвращение времени»

Дарья Печенкина / RTVI

В Московском музее современного искусства продолжается выставка «Владимир Куприянов. Возвращение времени», подготовленная совместно с галереей pop/off/art. В экспозиции представлены фотографии, сделанные художником, а также результаты его экспериментов с отражениями, объемом и наложением изображений. Всего на выставке представлено около 200 работ Куприянова — как знаковых и широко известных, так и тех, что выставляются впервые.

В галерее pop/off/art параллельно проходит персональная выставка Куприянова «Архив. Лаборатория. Поиск». Экспозиция включает в себя эскизы, рабочие материалы художника и серии его камерных произведений. В основу выставки легло исследование архива Куприянова, который формировался на протяжении нескольких десятилетий и оказался забыт после смерти автора в 2011 году.

«Черный чай»

Кадр из фильма «Черный чай» / Archipel 35

13 октября в кинотеатре «Октябрь» пройдет премьерный показ фильма «Черный чай» номинанта на премию «Оскар» Абдеррахмана Сиссако. Главная героиня Айя покидает Кот-д’Ивуар, сбежав с собственной свадьбы, и отправляется в Китай, чтобы начать новую жизнь среди африканской диаспоры в Гуанчжоу. Девушка находит свое призвание в работе в чайном магазинчике и постепенно влюбляется не только в китайскую культуру, но и в своего учителя Цая, который показывает Айе, каким разным может быть не только чай, но и мир.

«Небесные артефакты»

Элиза Данте / RTVI

В Доме Культуры «ГЭС-2» можно увидеть инсталляцию «Небесные артефакты» художников Франциско Инфанте-Араны и Платона Инфанте. В пространстве Проспекта «ГЭС-2» установили восемь арт-объектов, большинство из них Инфанте-Арана придумал еще в шестидесятые годы, но в таком масштабе они представлены впервые. Огромные зеркальные скульптуры символизируют быстротечность времени и его цикличность, также они напоминают космические корабли.

«Архитектура говорит»

Предоставлено организатором

Выставка «Архитектура говорит» приурочена к 90-летию Музея архитектуры. По задумке, в экспозиции будет показана вся широта музейной коллекции, позволяющей вести разговор о сложном и многогранном искусстве архитектуры в залах музея. На выставке будут представлены черновые наброски и презентационные чертежи, фрагменты утраченных зданий и предметы интерьера, фотографии и архивные материалы. Разделы выставки покажут архитектуру как идею, как материал, как стиль, как тип, как город, как интерьер, как объект рисования и фотосъёмки. Всего в экспозиции будет представлено более 400 предметов из фондов Музея.