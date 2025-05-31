День открытых дверей российских вузов, фильмы о детях, выставки современного искусства, фильм о мечтательной писательнице, фестиваль искусств и тату-выставка. Куда сходить в Москве с 30 мая 1 июня, — рассказываем в материале RTVI.

«НАУЧФЕСТ. Человек-наук»

1 июня 2025 года в парке «Зарядье» пройдет фестиваль «НАУЧФЕСТ. Человек-наук», приуроченный ко Дню защиты детей. Это масштабный день открытых дверей с участием ведущих университетов, включая МГУ им. Ломоносова. Фестиваль объединит более 100 научно-популярных событий для всей семьи, показывая науку как увлекательное приключение и призвание.

Гостей ждут научные шоу, TED-лекции, интерактивные зоны (VR, робототехника, 3D-моделирование), мастер-классы от вузов (химия, медицина, инженерия, экология), выставки и уникальные активности вроде шествия с воздушными змеями. Также запланированы показы научного кино (ФАНК), дискуссии с учеными и большой финальный концерт групп «Рубеж веков», Soltwine и secret guest.

«Традиции и современность»

С 29 мая по 1 июня в московском выставочном комплексе ART-SPACE пройдет XIV Международный фестиваль искусств «Традиции и современность». За 18 лет событие стало ключевой площадкой культурного обмена, объединившей 10 направлений искусства — от живописи и скульптуры до digital art и инсталляций. В этом году ожидаются участники из 60+ стран, включая Китай, Индию, страны Африки, Европы и СНГ, а также представителей российского искусства: Василия Нестеренко, ювелира Ильгиза Фазулзянова, скульпторов Григория Потоцкого и Андрея Тыртышникова.

Особый акцент программы — выставка работ Кукрыниксов из коллекции Галереи Мамонтовых. 31 мая состоится торжественное вручение международной премии «ВЕРА» в 10 номинациях. Фестиваль дополнят лекции и творческие встречи при поддержке МИД РФ, Россотрудничества и Российской академии художеств.

«Дети в кадре и за кадром»

1 июня в Зотов.Центре пройдет специальная программа «Дети в кадре и за кадром», приуроченная ко Дню защиты детей. В течение дня состоятся показы документальных фильмов, где героями стали дети: короткометражки «В центре циклона», «Бумажные звезды» и фестивальный хит «Белая мама».

После сеансов пройдет дискуссия с участием благотворительного фонда «Шалаш», посвященная созданию безопасного пространства для детей в контексте кинопроизводства.

«Абзац»

23 мая галерея современного искусства Елены Паршиной и Надежды Аванесовой PA Gallery представили тотальную инсталляцию Ани Жёлудь «Абзац» под кураторством Дмитрия Белкина. Проект посвящен теме утраченных связей и их материальных следов.

В новых работах художница использует гнутый металлический прут, с помощью которого она исследует формы и напряжения, возникающие в момент разрыва коммуникации.

Минималистичная и в то же время монументальная экспозиция превращает обрывки контакта в зримые структуры — своеобразные артефакты, побуждающие к размышлению о природе человеческих взаимодействий, причинах их разрыва и возможности восстановления.

«Что я на самом деле хотел сказать»

Geolina Art Gallery представили выставку «Что я на самом деле хотел сказать» в Hands Tattoo Studio. Выставка проходит с 28 мая по 31 июля.

Проект «Что я на самом деле хотел сказать» исследует взаимосвязь между телом и искусством в контексте татуировок. Здесь татуировки воспринимаются не только как формы самовыражения, но и как важные элементы культурного кода. Художники, участвующие в выставке, используют различные подходы, чтобы исследовать символику и значение татуировок в жизни человека.

«Джейн Остин испортила мне жизнь»

29 мая в российский прокат вышел фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь» Лауры Пиани. По сюжету парижанка Агата живет с сестрой и работает в книжном магазине. Она мечтает о любви, как в романах Джейн Остин, но сторонится свиданий и новых знакомств. Целыми днями она продает книги великих авторов, хотя в глубине души сама хочет написать роман. Приглашение в писательскую резиденцию в Англии станет для нее настоящим вызовом. В этом путешествии Агата откроет новые романтические и творческие грани себя.

«Я хотела совместить комедию нравов и романтическую комедию, стремилась создать образ странной, не адаптированной к реальности женщины, которая хотела бы родиться столетия назад, в эпоху своих любимых романов», — говорила Лаура Пиани. Фильм в России представит кинокомпания «Про.взгляд».

«Облако, озеро, башня»

Борис Кочейшвили. «Триумфальная арка»

До 13 июля 2025 года в Фонде Андрея Чеглакова на Пречистенке проходит персональная выставка Бориса Кочейшвили «Облако, озеро, башня», приуроченная к 85-летию художника. Проект представит для широкой публики многогранное творчество одного из важнейших художников-семидесятников. Кураторы выставки — Майя Авеличева и Тамара Вехова. Научный консультант — Надежда Плунгян, архитектор экспозиции — Алексей Подкидышев.

Экспозиция развернулась на двух этажах Фонда. На первом разместятся тонкая архитектурная графика и скульптурные рельефы, выполненные в уникальной авторской технике. Именно эти произведения стали центральной темой его персональной выставки в Государственной Третьяковской галерее в 2021-2022 годах. Здесь же зрители смогут увидеть новую графическую серию 2024—2025 годов — ежедневный художественный дневник автора.

«L’heure bleue» («Синий час»)

С 30 мая по 30 июня в галерее ВЫСОТА проходит персональная выставка художницы Анны Канфер, посвящённая теме переходных состояний: между светом и тенью, сном и бодрствованием, прошлым и настоящим. Название проекта отсылает к французскому выражению l’heure bleue — «синий час», обозначающему короткий промежуток времени перед рассветом или после заката, когда день ещё не ушёл, но уже наступает ночь.

Выставка исследует особое восприятие мира в этот момент, когда исчезают границы между внешним и внутренним, а реальность кажется одновременно знакомой и неуловимой. Работы Анны Канфер создают пространство, в котором зритель не просто наблюдает, а эмоционально и телесно «воспоминает» — через свет, пустоту и структуру — хрупкое состояние памяти и времени.

«НЕБО»

В Москве в третий раз пройдет Московский детский фестиваль искусств «НЕБО». Мероприятие пройдет с 31 мая по 1 июня на территории парка искусств «Музеон» (Крымская набережная). Фестиваль превратится в большую игровую и образовательную площадку, объединяющую театр и цирк, музыку и танец, науку и литературу, искусство и архитектуру.

Зрителей ожидают собственные премьеры фестиваля, созданные совместно с ведущими московскими театрами, гастроли ярких спектаклей из разных городов России, а также интерактивные игры, раскрывающие новые истории парка «Музеон». Программа, бесплатная для посетителей, позволит детям и подросткам познакомиться с разнообразными формами искусства и получить творческие впечатления.

SISTEMA GALLERY

С 23 мая по 22 июня в SISTEMA GALLERY представлены сразу три выставки. В основном здании находится выставка Магомеда Кажлаева «Пересчет», где собраны абстрактные работы, созданные за 50 лет творчества. В малом здании на первом этаже — проект Кристины Павловой «Хрусталя угасший звон», исследующий трансформацию хрусталя как символа советской эпохи. На втором этаже малого здания размещена выставка Кати Шинкаревой «Совокупность случайностей», посвященная субъективному восприятию реальности через призму личного опыта.