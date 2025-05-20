23 мая галерея современного искусства Елены Паршиной и Надежды Аванесовой PA Gallery представит тотальную инсталляцию Ани Жёлудь «Абзац» под кураторством Дмитрия Белкина. Проект посвящен теме утраченных связей и их материальных следов.

В новых работах художница использует гнутый металлический прут, с помощью которого она исследует формы и напряжения, возникающие в момент разрыва коммуникации. Минималистичная и в то же время монументальная экспозиция превращает обрывки контакта в зримые структуры — своеобразные артефакты, побуждающие к размышлению о природе человеческих взаимодействий, причинах их разрыва и возможности восстановления.

«В апреле художница Аня Жёлудь оказалась в больнице в тяжелом состоянии и перестала выходить с кем-либо на связь. Все, что успела передать нам Аня до потери контакта, — это слово «абзац» (его она много раз повторяла на последней встрече), желание открыть проект в начале мая (будто предчувствуя сбои в сети в эти дни) и несколько десятков почти абстрактных скульптур из металлического прута», — поделился куратор.