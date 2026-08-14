В Москве прошла онлайн-жеребьевка участников внеконкурсного этапа VII сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» — Командных соревнований по направлению «Театр». Пять команд по 10 человек будут бороться за право представить свой проект на сцене Большого театра в Москве. Финал соревнований состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге, где определят победителя.

В жеребьевке случайным образом с помощью матрешек с именами участников определили состав команд. В них вошли финалисты основной категории VII сезона и прошлых лет, представляющие компетенции «Сценограф», «Художник по свету», «Стилист», «Фотограф», «Веб-дизайнер», «Режиссер монтажа», «Графический дизайнер», «Художник по гриму», «Медиакомпозитор» и «Моушн-дизайнер».

Участникам предстоит разработать театральные отрывки и представить идеи на питчинге. Репетиции пройдут с 18 по 23 сентября на сцене «Ленинград Центра» в Санкт-Петербурге, а финальная защита проектов состоится 24 сентября. Проект-победитель войдет в полноценный спектакль «Портфолио», который откроет новый сезон «Ленинград Центра». Главную роль в нем исполнит заслуженная артистка России Дарья Мороз.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил: «Театральное направление командных соревнований — это возможность для финалистов попробовать себя в совершенно другом формате работы, когда результат зависит не только от личного мастерства, но также от того, насколько быстро команда сможет найти общий язык и объединить разные профессиональные компетенции. В этом году участникам предстоит создать театральную работу для одной из знаковых площадок Санкт-Петербурга, а значит, они сразу оказываются в условиях настоящей индустрии».

В онлайн-жеребьевке приняли участие главный эксперт компетенции «Художник-оформитель» Ростислав Протасов, главный режиссер направления «Театр» Феликс Михайлов, а также продюсер, режиссер и директор Театральной компании «Трикстер» Мария Литвинова.