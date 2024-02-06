Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил о конкурсе на получение гранта на проведение кураторских исследований. В нем могут принять участие кураторы, критики, теоретики и исследователи, работающие в сфере современного искусства.

Проекты исследования не ограничены по формату и могут представлять собой физическую и/или digital-выставку, фестиваль, публикацию, серию лекций, воркшоп или иные кураторские проектные формы в области современного искусства.

Отбирать лучшие идеи будут российский теоретик искусства, основатель и главный редактор «Художественного журнала» Виктор Мизиано, куратор Фонда Cosmoscow Алексей Масляев и главный куратор студии «Тихая» в Нижнем Новгороде, приглашенный куратор Музея Москвы Алиса Савицкая.

Заявку можно подать до 1 марта, а 1 апреля Фонд Cosmoscow объявит трех победителей. Авторы лучших проектов получат денежный грант, рассчитанный на шесть месяцев и предназначенный для покрытия расходов, необходимых для проведения исследования: изучения, написания текстов, анализа и документации материалов.