Открытие нового центра современного искусства, фотовыставка, французский кинофестиваль, выставки современных художников, проект Федора Конюхова, оперные постановки и творчество через образы из снов. Куда сходить с 18 по 23 июня в Москве — в материале RTVI.

«Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

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20 июня в Доме культуры «ГЭС-2» откроется международная выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». Проект посвящен влиянию творчества Казимира Малевича на искусство ХХ века.

Экспозиция делится на две истории. Первая рассказывает о том, как пространство творчества выходит за пределы небольшого квадрата холста и разрастается до масштабов здания Дома культуры. Вторая — о взаимоотношении произведения и зрителя за последние полтора века, в ходе которых шедевры перестали играть главную роль.

На выставке представят работы художников ХХ века: метафизическая «Свеча» Герхарда Рихтера, кубистический «Портрет Амбруаза Воллара» Пабло Пикассо, «Эскиз к портрету» Фрэнсиса Бэкона, авторское повторение «Черного квадрата». Также в экспозицию вошли произведения Эрика Булатова, Ильи и Эмилии Кабаковых, Василия Кандинского, Александра Родченко, Энди Уорхола и других художников.

Центр современного искусства AZ/ART

20 июня в историческом здании 17 века на Маросейке откроется Центр современного искусства AZ/ART. Посетителей центра ждут концерты, мастер-классы, творческие встречи и мероприятия для детей. Помимо трех выставочных залов, в AZ/ART будет работать книжный магазин. ЦСИ AZ/ART также представит свой первый выставочный проект — «Неочевидные пересечения», который рассматривает парадокс связей музыки с работами художников.

«Продолжая линию переклички эпох, мы будем показывать в ЦСИ AZ/ART самые интересные, малоизвестные московской публике работы современных художников и уже ставшие музейным «золотым фондом» работы художников-шестидесятников из коллекции Музея AZ», — поделилась Наталия Опалева, генеральный директор Музея AZ и ЦСИ AZ/ART.

«Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом»

18 июня в Новой Третьяковке на Крымском Валу откроется выставка «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом». Авторами проекта выступили режиссер Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов.

Выставка представит изображения десяти действующих православных монастырей на территории России. По словам создателей, продемонстрировано будет и литературное исследование монастыря, в котором история, летопись, особенности архитектуры и функционирования обители складываются в целостный вербальный образ. Выставка организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией «Синергия».

«Приглушённые голоса»

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22 июня в Театре Академии танца Бориса Эйфмана пройдут две оперные постановки «Доказывая» и «Периодическая система». Произведения в жанре хоррор-оперы пройдут в рамках фестиваля «Приглушенные голоса», который стал платформой для презентации камерных опер женщин-композиторов. Опера «Доказывая» американской женщины-композитора Мисси Маццоли основана на одноименном рассказе Карен Рассел о поселенцах Небраски 1870-х годов.

Оперу исполнят солисты Большого театра Жасур Хайдаров и Василиса Шаплыко, солистка Мариинского театра Пелагея Куренная, финалист ТВ-шоу «Голос. Уже не дети» Давид Саникидзе, солистка Карнеги-холла в Нью-Йорке Юлия Петрачук, солист театра Московской консерватории Кирилл Панфилов и оркестр Арт-Мьюзик под руководством британского дирижера Джереми Уолкера.

Одноактная опера «Периодическая система» Алины Подзоровой поставлена на либретто Аси Чащинской по одноименной книге Примо Леви о взаимоотношениях ученого Примо Леви и руководителя химической лаборатории в Освенциме доктора Лотара Мюллера.

«Французские премьеры»

17 июня в Москве стартует кинофестиваль «Французские премьеры». В киноцентре «Октябрь» пройдут премьерные показы французских фильмов. В программе кинофестиваля представлены картины разного жанра: драмы, биографические портреты, анимация и французские комедии. Зрители фестиваля смогут первыми увидеть и обсудить новинки современного французского кино, которые вскоре выйдут в широкий прокат.

Откроет фестиваль фильм «Болеро. Душа Парижа» (2024) режиссера Анн Фонтен — экранизация биографии Мориса Равеля и история создания одного из самых известных произведений XX века. На премьере режиссер обсудит со зрителями свой новый фильм.

«В моем детстве или прямо сейчас»

20 июня в галерее современного искусства «Тираж 1/1» откроется выставка художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас». В экспозицию вошло более 35 живописных работ, посвященных архетипическим детским образам.

Экспозиция поделена на три основных части. «Дети на дороге» — серия, где дети и родители могут меняться возрастами или возвращаться из прошлого обратно к жизни. «В лесу, в эвакуации» — серия по семейным архивам о годах, проведенных несколькими детьми Ленинграда в эвакуации. «Фигуры на земле» представляет изображения упавших скульптур детей и женщин.

«Дети находятся ближе к границе времени, как бы на переднем крае столкновения с ним. Они появляются как пограничники, проводники бытия, которые сами даже не знают о себе, что они проводники, близкие и к смерти, и к рождению. Мои картины — это изображения для воскрешения. Вспомним фаюмские портреты, которые при захоронении клали поверх савана, надеясь, что некое божество или сила, увидев прообраз, сможет с его помощью обратно материализовать мертвого. Все-таки иконописцы победили иконоборцев — со временем можно совладать только с помощью образа», — говорит Таня Рауш.

«Журнал красивой жизни»

20 июня в Музее русского импрессионизма откроется выставка «Журнал красивой жизни» о первом отечественном глянце «Столица и усадьба», выходившем с 1913 по 1917 год. В состав экспозиции войдут произведения, опубликованные или описанные на страницах журнала. Посетители увидят живописные и графические работы Исаака Бродского, Николая Фешина, Александра Маковского, Анны Остроумовой-Лебедевой и других мастеров.

Разделы выставки отсылают к рубрикам журнала. В программе присутствуют театральные сюжеты начала XX века в эскизах декораций и костюмов от художников эпохи: Александра Бенуа, Мстислава Добужинского и Льва Бакста. В экспозиции будет представлено почти 100 произведений из 44 государственных и 14 частных собраний.

«Фёдор Конюхов. На всех полюсах»

21 июня в Подземном музее парка «Зарядье» откроется выставка «Фёдор Конюхов. На всех полюсах». Акцент в экспозиции будет сделан на живописных полотнах — свидетельстве его впечатлений от экспедиций, также на выставке будут представлены литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Аудиосопровождением станут дневниковые записи Конюхова из его экспедиций, записанные на диктофон.

«Я пришел не в одно место, я пришел на эту Землю. С детства мечтал познать этот мир, увидеть и почувствовать всю Землю. Я все хочу попробовать. Земля наша не такая уж и большая, чтобы отказаться побывать на ее крайних точках, не пройти ее всю вдоль и поперек. Я художник и философ. Я имею право писать картины, лишь увидев то, что я рисую, писать книги о том, что я чувствовал…», — говорит Федор Конюхов.

«Мир Хейли»

В галерее современного искусства ART&BRUT продолжается персональная выставка Якова Хомича «Мир Хейли». Работы художника из этой серии показывают фантазии и сны вымышленной девочки по имени Хейли. На картинах можно увидеть ее игрушки, семью и кошмары, после которых невозможно уснуть.

На выставке также представлены инсталляции из мира девочки: в разных частях зала можно заметить ее туфельки, в углу ее словно дожидается пони-качалка, а кровать скромно заправлена, словно героиня дожидается гостей.

«Во дворце бесконечной чистой капли»

18 июня в школе masters откроется выставка Ксении Драныш «Во дворце бесконечной чистой капли». В экспозиции будут представлены новые работы, созданные специально к выставке: керамика, акварели, панно.

Название проекта отсылает к цитате из «Тибетской книги мертвых», ставшей особо значимой в творчестве художницы после жизни в Таиланде и изучения буддистской философии. Художница исследует темы самоидентификации, эмоциональных релизов, видений из медитаций и терапевтических гипнозов.