20 июня 2024 года кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Картина стала первым в истории аниме-фильмом, номинированным на «Оскар».

Это первый фильм, достигший суммы сборов в $200 млн до проката на территории США. Он обогнал «Титаник» в японском прокате по сборам и стал самой кассовой картиной в истории Японии.

По сюжету маленькая девочка Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе. Взрослые, увидев еду на столах, жадно набрасываются на нее, после чего превращаются в свиней и становятся пленниками злой колдуньи Юбабы. Оказавшись среди волшебных существ, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной ведьмы.

В 2002 году картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля, а уже в 2003 получила «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм».

Ранее в российском прокате повторно выходили и другие картины Хаяо Миядзаки: «Рыбка Поньо на утесе», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке». В декабре 2023 года в России вышел новый фильм Миядзаки «Мальчик и птица», который собрал в российском прокате более $5 млн и $294 млн — в мире.