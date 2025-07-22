Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера представил фильмы, которые поборются за «Золотого льва» на предстоящем 82-м киносмотре. Среди ожидаемых новинок — работы Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торо, Ноа Баумбаха, Моны Фаствольд, Луки Гуаданьино, Йоргоса Лантимоса, Оливье Ассаяса, Пак Чан Ука, Бенни Сафди и других авторов, которые дебютируют на Лидо.
В основном конкурсе покажут следующие фильмы:
- La grazia, реж. Паоло Соррентино;
- «Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас;
- «Джей Келли», реж. Ноа Баумбак;
- «Отец, мать, сестра, брат», реж. Джим Джармуш;
- «Бугония», реж. Йоргос Лантимос;
- «Посторонний», реж. Франсуа Озон;
- «Метод исключения», реж. Пак Чхан-ук;
- «Голос Хинд Раджаб», реж. Каутер Бен Ханья;
- «Дом динамита», реж. Кэтрин Бигелоу;
- «Крушащая машина», реж. Бенни Сэфди;
- «Солнце встает над всеми нами», реж. Цай Шанцзюнь;
- «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо;
- «Элиза», реж. Леонардо Ди Костанцо;
- «На работе», реж. Валери Донзелли;
- «Молчаливый друг», реж. Ильдико Эньеди;
- «Завещание Анны Ли», реж. Мона Фаствольд;
- «Дузе», реж. Пьетро Марчелло;
- «Хорошо сделанный фильм», реж. Франко Мареско;
- «Сирота», реж. Ласло Немеш;
- «Под облаками», реж. Джанфранко Рози;
- «Девочка», Шу Ци.
Откроет фестиваль новый фильм Паоло Соррентино из конкурсной программы. Вне основной программы также покажут новую документальную работу Александра Сокурова «Дневник режиссёра», фильм «Записки военного преступника» Александра Роднянского* и Андрея Алферова,
В состав жюри киносмотра вошли режиссеры Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао, а возглавит совет оскароносный автор картин «На обочине» и «Оставленные» Александр Пэйн. Венецианский фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября 2025 года.
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