Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера представил фильмы, которые поборются за «Золотого льва» на предстоящем 82-м киносмотре. Среди ожидаемых новинок — работы Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торо, Ноа Баумбаха, Моны Фаствольд, Луки Гуаданьино, Йоргоса Лантимоса, Оливье Ассаяса, Пак Чан Ука, Бенни Сафди и других авторов, которые дебютируют на Лидо.

В основном конкурсе покажут следующие фильмы:

La grazia, реж. Паоло Соррентино;

«Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас;

«Джей Келли», реж. Ноа Баумбак;

«Отец, мать, сестра, брат», реж. Джим Джармуш;

«Бугония», реж. Йоргос Лантимос;

«Посторонний», реж. Франсуа Озон;

«Метод исключения», реж. Пак Чхан-ук;

«Голос Хинд Раджаб», реж. Каутер Бен Ханья;

«Дом динамита», реж. Кэтрин Бигелоу;

«Крушащая машина», реж. Бенни Сэфди;

«Солнце встает над всеми нами», реж. Цай Шанцзюнь;

«Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо;

«Элиза», реж. Леонардо Ди Костанцо;

«На работе», реж. Валери Донзелли;

«Молчаливый друг», реж. Ильдико Эньеди;

«Завещание Анны Ли», реж. Мона Фаствольд;

«Дузе», реж. Пьетро Марчелло;

«Хорошо сделанный фильм», реж. Франко Мареско;

«Сирота», реж. Ласло Немеш;

«Под облаками», реж. Джанфранко Рози;

«Девочка», Шу Ци.

Откроет фестиваль новый фильм Паоло Соррентино из конкурсной программы. Вне основной программы также покажут новую документальную работу Александра Сокурова «Дневник режиссёра», фильм «Записки военного преступника» Александра Роднянского* и Андрея Алферова,

В состав жюри киносмотра вошли режиссеры Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао, а возглавит совет оскароносный автор картин «На обочине» и «Оставленные» Александр Пэйн. Венецианский фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября 2025 года.

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