Художественный директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера представил фильмы, которые поборются за «Золотого льва» на предстоящем 82-м киносмотре. Среди ожидаемых новинок — работы Кэтрин Бигелоу, Гильермо дель Торо, Ноа Баумбаха, Моны Фаствольд, Луки Гуаданьино, Йоргоса Лантимоса, Оливье Ассаяса, Пак Чан Ука, Бенни Сафди и других авторов, которые дебютируют на Лидо.

В основном конкурсе покажут следующие фильмы:

  • La grazia, реж. Паоло Соррентино;
  • «Кремлевский волшебник», реж. Оливье Ассайас;
  • «Джей Келли», реж. Ноа Баумбак;
  • «Отец, мать, сестра, брат», реж. Джим Джармуш;
  • «Бугония», реж. Йоргос Лантимос;
  • «Посторонний», реж. Франсуа Озон;
  • «Метод исключения», реж. Пак Чхан-ук;
  • «Голос Хинд Раджаб», реж. Каутер Бен Ханья;
  • «Дом динамита», реж. Кэтрин Бигелоу;
  • «Крушащая машина», реж. Бенни Сэфди;
  • «Солнце встает над всеми нами», реж. Цай Шанцзюнь;
  • «Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо;
  • «Элиза», реж. Леонардо Ди Костанцо;
  • «На работе», реж. Валери Донзелли;
  • «Молчаливый друг», реж. Ильдико Эньеди;
  • «Завещание Анны Ли», реж. Мона Фаствольд;
  • «Дузе», реж. Пьетро Марчелло;
  • «Хорошо сделанный фильм», реж. Франко Мареско;
  • «Сирота», реж. Ласло Немеш;
  • «Под облаками», реж. Джанфранко Рози;
  • «Девочка», Шу Ци.

Откроет фестиваль новый фильм Паоло Соррентино из конкурсной программы. Вне основной программы также покажут новую документальную работу Александра Сокурова «Дневник режиссёра», фильм «Записки военного преступника» Александра Роднянского* и Андрея Алферова,

В состав жюри киносмотра вошли режиссеры Стефан Бризе, Маура Дельперо, Кристиан Мунджиу, Мохаммад Расулоф, актрисы Фернанда Торрес и Чжао Тао, а возглавит совет оскароносный автор картин «На обочине» и «Оставленные» Александр Пэйн. Венецианский фестиваль пройдет с 27 августа по 6 сентября 2025 года.

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