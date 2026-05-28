Фронтмен The White Stripes Джек Уайт представит свои визуальные работы в галерее Newport Street Gallery, принадлежащей художнику Дэмиену Хёрсту. Выставка «Jack White: THESE THOUGHTS MAY DISAPPEAR» откроется 29 мая и продлится до 13 сентября. Об этом сообщает ARTnews.

Уайт и Хёрст познакомились в 2021 году, когда музыкант открывал новый магазин своего лейбла Third Man Records в лондонском Сохо — прямо напротив студии Хёрста. Концерт с балкона магазина тогда собрал тысячи зрителей и парализовал движение в районе. Увидев фотографии скульптур и других работ Уайта, Хёрст предложил устроить выставку. Как отмечает Financial Times, экспозицию готовили в течение пяти лет.

Уайт, известный минималистичным красно-белым стилем The White Stripes и альбомом, названным в честь нидерландского художественного движения De Stijl, давно проявлял интерес к визуальному искусству, но сознательно не выставлялся.

«Я не хочу, чтобы это выглядело как „О, Фрэнк Синатра тоже рисует, как мило“, — объяснил он изданию. — Вероятно, поэтому я никогда не делал выставку. Я хотел, чтобы это воспринималось как нечто самостоятельное».

В экспозицию войдут скульптуры из найденных объектов и предметов мебели, отсылающие к прошлому Уайта, который работал обойщиком мебели. Также будут представлены дизайн мебели, записные книжки и фотографии. Хёрст назвал работы музыканта «сюрреалистичными объектами, которые могут отталкивать, но при этом притягивать и нравиться против вашей воли». Выставка пройдет в галерее Newport Street Gallery, основанной Хёрстом в 2015 году. До этого там проходили выставки Джеффа Кунса, Сарры Лукас и самого Хёрста.