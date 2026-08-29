Москва перешла от решения отдельных инфраструктурных задач в киноиндустрии к созданию полноценной экосистемы для производства контента. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин на III Московской международной неделе кино, сообщает пресс-служба организаторов.

«Мы уже несколько лет последовательно идем к тому, чтобы Москва стала городом кино. Если сначала приходилось решать отдельные задачи — где-то помогать с инфраструктурой, где-то с поддержкой, — то сегодня все это складывается в единую систему. Наша задача — создать условия, в которых можно реализовать весь цикл производства контента», — приводят слова Фурсина организаторы недели кино.

По его словам, несколько лет назад развитие отрасли во многом строилось вокруг устранения отдельных проблем — поддержки проектов, создания недостающей инфраструктуры и других точечных мер. Сейчас эти элементы объединяются в единую систему, которая должна обеспечивать необходимые условия для кинопроизводства.

Одним из направлений дальнейшей работы Фурсин назвал подготовку кадров. По его словам, одной инфраструктуры недостаточно — необходимы специалисты, которые смогут на ней работать с учетом меняющихся технологий. В числе инструментов он упомянул обучение непосредственно на площадках, повышение квалификации и взаимодействие с вузами.

III Московская международная неделя кино проходит в столице с 24 по 30 августа. Основные мероприятия развернулись на площадках Московского кинокластера и в городских пространствах. Профессиональная программа посвящена развитию рынка, международному сотрудничеству и новым технологиям в кинопроизводстве.