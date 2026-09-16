Режиссер Гарик Сукачев поделился с Агентством городских новостей «Москва» подробностями постановки спектакля «Сашашишин» в Московском театре «Современник». Новая работа режиссера создана по мотивам романа Александра Николаенко «Убить Бобрыкина».

По словам Сукачева, литературная основа спектакля произвела на него глубокое впечатление. Режиссер охарактеризовал роман как «абсолютно безысходный», признавшись, что произведение его сильно «ранило». Однако, по его мнению, именно сквозь эту кажущуюся беспросветность проступают самые главные и важные вещи, объединяющие всех людей без исключения.

«В этой кажущейся беспросветности вдруг проступают главные, самые важные вещи. Те, что объединяют всех нас без исключения. Наше детство. Наша первая любовь», — подчеркнул Сукачев.

Режиссер также отметил, что внутренний ребенок человека не исчезает с годами. «Чем старше мы становимся, тем дальше они, эти мальчики и девочки, нам кажется, что их уже и не осталось вовсе. Ничего подобного. Они просто прячутся где-то глубоко внутри и остаются с нами на всю жизнь», — добавил он, объясняя концепцию постановки.