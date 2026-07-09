В Образовательном центре Московского музея современного искусства в Ермолаевском, 17 открылась выставка «Георгий Данелия. Бумажный кинематограф». Проект, приуроченный к 150-летию со дня рождения режиссера, впервые представляет его как художника-графика. Экспозиция на двух этажах объединила более 500 рисунков, раскадровок, эскизов персонажей, фотографий со съемок и архивных материалов — от ранних курсовых работ до последних набросков.

Данелия рисовал постоянно — на салфетках, в сценариях, на полях писем. Его рисунки не были просто иллюстрациями к сценариям; они были способом мышления. Именно раскадровка чеховского «Хамелеона» помогла ему попасть на Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» — увидев рисунки, Михаил Калатозов взял молодого художника в свою мастерскую. На выставке можно увидеть те самые черно-белые листы, ставшие для Данелии «билетом» в профессию.

Экспозиция построена по хронологическому принципу: на первом этаже собраны работы времен режиссерских курсов, наброски и композиционные эксперименты, на втором — зрелые работы, материалы к фильмам. Отдельный раздел воссоздает творческую лабораторию режиссера: авторские рисунки, поисковые эскизы персонажей, пространственные решения кадра и фотографии со съемок. Посетители смогут проследить, как рождались образы фильмов «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Осенний марафон» и «Кин-дза-дза!», а также увидеть эскизы к нереализованным проектам — «Хаджи-Мурату» и «Вождю краснокожих».

На выставке также представлены автопортреты Данелии — ироничные и беспощадные, а также рисунки из его личной коллекции: работы Федерико Феллини, Тонино Гуэрры, Резо Габриадзе. Кураторами проекта выступили Ольга Турчина и Кирилл Данелия. Выставка продлится до 13 сентября.