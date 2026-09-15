Спецпоказы аниме Studio Ghibli в 4K, фестиваль о хлебе на Хлебозаводе, масштабная выставка «Хлеб» в Центре «Зотов» и сразу 15 новых проектов в арт-платформе «КУБ». Куда сходить в Москве с 14 по 20 сентября — в материале RTVI.

«Ариэтти из страны лилипутов»

В кинотеатрах состоятся специальные показы анимационного фильма «Ариэтти из страны лилипутов» — знаковой работы студии Ghibli, созданной режиссером Хиромаси Ёнэбаяси по сценарию и при сопродюсерстве Хаяо Миядзаки. Картина возвращается на большой экран впервые в новой 4K-реставрации, сохраняя оригинальную атмосферу, глубину и внимание к деталям. Широкий прокат стартует 24 сентября.

По сюжету, под полом старого загородного дома живет маленькое семейство «добываек» — существ ростом всего в несколько сантиметров, которые тайно берут у людей всё необходимое для жизни. Их главная заповедь — никогда не попадаться на глаза человеку. Но однажды юная Ариэтти отправляется в свою первую самостоятельную вылазку и встречает Сё — мальчика, который приехал в дом к бабушке. Он замечает девочку, и между ними возникает необычная дружба, которая ставит под угрозу существование маленьких существ.

Специальные проказы пройдут 19 и 20 сентября в московских кинотеатрах «Каро Октябрь» и «Синема Парк ЦДМ», в петербургских «Авроре», «Синема Парке» и на «Ленфильме». Также показы пройдут во многих других городах России от Калининграда до Сургута.

«Хлебокультура»

19 и 20 сентября на Хлебозаводе пройдет фестиваль «Хлебокультура» — большое двухдневное событие к 10-летию пространства. В программе лекции о культурном и символическом значении хлеба, мастер-классы, диалоги для индустрии и маркет буханок и домашней утвари. Участники маркета — «Печорин», ЗОЕ, «Волконский», DNA, «Лицей», VALIKO, Пекарня M2, Хлебная мануфактура № 1 и другие. Культурная программа, партнером которой выступает Центр «Зотов», посвящена пересечению науки и творчества: сценарист Валерий Печейкин расскажет, как менялось отношение к хлебу от колобка до мемов, а биолог Мария Визирская разберет путь от поля до печи. Завершит программу кинопоказ фильма «Не горюй!» Георгия Данелии. Вход свободный, на лекции и индустриальную программу нужна регистрация.

«Просто камни, просто дерево, просто река»

С 18 сентября по 15 ноября 2026 года в галерее современного искусства Culture в Ростове-на-Дону пройдет выставка «Просто камни, просто дерево, просто река». Куратором проекта выступает Максим Пышненко, со-куратором — Валерия Бармина. В экспозиции примут участие такие художники, как Евгения Буравлёва, Слава Нестеров, Мария Стадник, Виктория Кочерова, Наталья Дорогина, Кристина Овсянкина, Надежда Прадес, Никита Орлов и другие.

Выставка посвящена состоянию, в которое человек возвращается, выходя за пределы города: шелесту листьев, ветру в поле, звуку ручья и тишине. По замыслу куратора, посетители смогут пережить похожий опыт, одновременно находясь в городе и на удивление далеко от него — среди леса, полей и воды. «Медитативное состояние не обязательно искать далеко. Фрагмент коры с прогулки, засохшая ветка, еловая шишка, причудливый камень — этого достаточно, чтобы создать дома маленькую точку тишины», — отмечает Максим Пышненко.

«Надежда»

В кинотеатрах России можно увидеть фильм «Надежда» — масштабный фантастический экшен-блокбастер южнокорейского режиссёра На Хон Джина, автора культовых триллеров «Вопль», «Преследователь» и «Жёлтое море». Мировая премьера картины прошла на 79-м Каннском кинофестивале, где она стала одной из самых обсуждаемых, а права на прокат купили более 200 стран. В главных ролях: Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Расселл, Хван Чон Мин, Чо Ин Сон и Чон Хо Ён («Игра в кальмара»). По сюжету, охотничья находка в глуши портового городка запускает обратный отсчёт для человечества.

«Транзит»

В галерее ART&BRUT до 10 октября проходит персональная выставка Никиты Орлова «Транзит». Проект посвящен моменту перед выбором — короткому, но напряженному состоянию, когда человек еще не сделал шаг, но уже чувствует, что прежнее положение перестало быть устойчивым. Художник обращается к порогу как образу перехода между внутренним и внешним, привычным и неизвестным.

В основе экспозиции — серия абстрактных живописных работ, построенных вокруг мотива архитектурного проема. Орлов не изображает двери или окна буквально: он использует геометрические формы, цветовые плоскости и многослойную поверхность, создавая пространство, которое одновременно открывается и сопротивляется взгляду. Выставка предлагает не готовое повествование, а ситуацию задержки — паузу перед событием, состояние между входом и выходом.

SISTEMA GALLERY

С 3 сентября по 4 октября в московской SISTEMA GALLERY пройдет персональная выставка художницы Анны Касс «Вейся, синяя тишь» (куратор — Алексей Корси). В работах Анны — образы, знакомые каждому с детства: яблоневые сады, вишни, рябины, лебеди, совы, кружево, хрусталь и пруды. Фигуры на холстах проступают из глубины фона словно сквозь туман — контуром или расплывчатым силуэтом. Абстрактные и фигуративные элементы сливаются в композиции, вдохновленные русским фольклором, поэзией Золотого и Серебряного веков. Анна Касс — выпускница академии им. Штиглица и Московской школы современного искусства, в своих работах обращается к темам сказок, былин, русской природы и старинных ремесел.

«Хлеб»

До 17 января 2027 года в Центре «Зотов» пройдёт масштабная выставка «Хлеб» (кураторы — Дарья Донина и Елена Желудкова, архитектор — Юлия Наполова, бюро PS Culture). Экспозиция, построенная как сказка-одиссея, проследит путь хлеба из деревни в город в период с 1917 по 1939 год. Семь глав выставки расскажут о трансформации хлеба от крестьянского стола до символа урбанистической эпохи, представленного 350 сортами советской выпечки.

В экспозиции — более 140 оригинальных работ, включая произведения Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина, Ильи Машкова, Давида Штеренберга, Александра Родченко, Михаила Рогинского, Виктора Пивоварова и других. Для посетителей подготовлены интерактивные зоны: от замеса теста в кадке до игры по выращиванию дрожжей и формованию хлеба. Завершает маршрут тотальная инсталляция Варвары и Софьи Челыцовых с аудиоперформансом и атмосферой семейного застолья. Ольфакторное сопровождение создано парфюмером Агатой Дороничевой с использованием ароматов выпечки и исторических запахов.

«КУБ»

До 20 сентября в арт-платформе «КУБ» на Тверской проходят одновременно 15 новых выставок современного искусства. В большом зале — проект «Москва. Статика. Динамика»: диалог монохромных фотографий Михаила Розанова и ярких картин на светоотражающих тканях Кирилла Кипяткова. В галерее ЛУЧ также покажут «Золото и сталь» — фотографии Алексея Есипова на металле. Среди новых проектов пространства: групповая выставка «Следуй за мной» в галерее ТРИПТИХ, «Ча-ща» в галерее Монарт, «Вторжение в пейзаж» в галерее ПЛАНЗ и «Попробуйте позже» от объединения «Союз невозможных» в галерее Синтакс. А также персональные проекты Ирины Зюськиной, Владислава Разгулина, Романа Резницкого, Ани Ману, Авроры Лоттон, Кати Афониной и Кати Злой.

«Не только музы»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery можно увидеть групповую выставку «Не только музы». В экспозиции — работы Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной — художниц, чьи имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с их известными мужьями и спутниками. Куратор и основательница галереи Анастасия Постригай отмечает: «Ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием». В экспозиции — плотные цветовые холсты Мастерковой, фантастические миры Кропивницкой, абстрактный экспрессионизм Гончарук, работы Потаповой и Раубе-Горчилиной, чья собственная биография оставалась в тени роли хранительницы.

«Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах»

Музейный центр «Масловка. Городок художников» продлил выставку «Полеты над временем. Пьеса о Штеренбергах». Это третий проект центра, задуманный в формате визуальной пьесы. Главные герои — пятеро художников из династии Давида Штеренберга, одного из ключевых мастеров раннего советского модернизма.

В экспозиции впервые объединили более 200 живописных и графических работ в разных жанрах: от исторических картин и изображений обнаженных моделей до портретов, пейзажей и натюрмортов, а также книжные иллюстрации. Также в выставку вошли документальные материалы и личные вещи, среди которых масштабный макет железной дороги, созданный Давидом и Игорем Штеренбергами — отцом и сыном.

Экспозиция охватывает период с 1920-х по 2020-е годы. Ее участниками стали сын Давида Петровича Штеренберга, также названный Давидом, его внук Игорь, правнучка Екатерина, а также другие художники — спутники по жизни: Николай Денисовский, Юрий Злотников, Олег Васильев, Гариф Басыров, Клим Сапегин. Все они взаимодействуют друг с другом в рамках пьесы, хотя некоторые не могли быть знакомы лично и знали о предшественниках только по их работам.

«Конструктор рая»

До 20 сентября в арт-пространстве «КУБ» на Тверской и в новом пространстве PA Gallery на Волхонке проходит персональная выставка Олега Хвостова «Конструктор рая». Экспозиция разделена на две части: на Тверской представят новые пейзажи с лавандовыми полями и архитектурой Прованса, выполненные в единой цветовой палитре. В пространстве на Волхонке можно будет увидеть ретроспективу — ранние пиксельные «Квадратики» (1997—1999), пейзажи, портреты и автопортреты, а также редкую графику. Обе части объединяет одна идея: на протяжении тридцати лет Олег Хвостов выстраивает персональную модель упорядоченного мира, где случайность и хаос вытесняются геометрией, симметрией и цветом. Вход на выставку на Волхонке свободный по предварительной записи.