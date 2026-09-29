С 1 по 4 октября в Красноярске пройдет ярмарка современного искусства СКАН — смотр художников и галерей Урала, Сибири и Дальнего Востока. В этом году ярмарка расширяется: она переезжает на новую площадку МВДЦ «Сибирь», а к участникам впервые присоединяются пять галерей из Москвы и Санкт-Петербурга. Помимо выставочной программы, СКАН подготовил образовательные, бизнес- и детские события, а городская программа выйдет за пределы ярмарки — в нее войдут спектакли, экскурсии, прогулки и специальные проекты на разных площадках Красноярска. Собрали гид по всем секциям и главным именам, чтобы разобраться, на что обратить внимание.

Секция независимых художников

Секция независимых художников показывает современное искусство Сибири, Урала и Дальнего Востока как территорию без единого стиля, но с несколькими устойчивыми темами. Одна из главных — память: личная и семейная у Дмитрия Хлебникова (D.Cultus) в объемных арт-объектах, напоминающих подъезды из 90-х, или в графике Александры Грозаугрозы, городская и пространственная — в фотографиях Насти Кочергиной, культурная и историческая — в сложной живописи Кирилла Бородина и у художницы Lislub, которая работает с керамикой и углем. Природа здесь редко выступает просто пейзажем: например, у Кристины Гольдеровой она становится языком, через который художница говорит об утрате и культурной идентичности. У Наташи Юдиной природа становится частью сибирской мифологии, где «утеплять» мехом и вязанием нужно все, от кастрюль до скульптур; у Паши Пошукая отношения человека и природы становятся частью собственной фантастической и яркой космологии.

Еще одна линия — хрупкость и сложность повседневного опыта: так Анна Снегина обращается к стратегиям выживания и теме бессмертия, а Саша Савина — к чистоте восприятия как у ребенка. Куратор смотра Оксана Будулак отмечает особенный интерес к фотографии как медиуму в этом сезоне. Более семи художников на своих стендах представят работы в этом медиуме: кто-то, как Вадим Мартыненко или Владислав Некрасов, в жанре документальной фотографии, кто-то, как Ева Морра, используя фото в работе с текстилем, или как Анастасия Редгрин, придумывая коллажи.

Секция галерей Урала, Сибири и Дальнего Востока

Секция галерей географии ярмарки в этом году объединяет шесть участников из Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Иркутска, Красноярска и Уфы — от «Студии 84» и БИОМ до «Арки», ДИАС, «В центре Мира» и галереи «Мирас». В экспозиции встречаются живопись, графика, керамика, текстиль, дерево и цифровое искусство; темы варьируются от личной и семейной памяти до мифологии, телесности и поиска идентичности. При этом у проектов есть несколько общих мотивов. Художники обращаются к памяти и ее материальным следам, размышляют о доме и перемещении, создают собственные мифологии и исследуют состояния перехода. Хабаровская БИОМ, которая впервые участвует в ярмарке, строит стенд вокруг образа «кочующего дома», собранного из фрагментов семейной истории и памяти. Работы из керамики Ани Целиковой будут перекликаться с текстильными полотнами Яны Джан-Ша. Иркутская галерея ДИАС обратится к пограничным состояниям, в которых образ постепенно теряет определенность: от огромных абстрактных холстов Антона Илюшина к мифологическим образам Никиты Нефа и графическим абстрактным листам из пастели Ольги Кошелевой.

Постоянная участница ярмарки и одна из старейших региональных галерей России, галерея «Мирас» исследует лиминальность как момент поиска новой идентичности. Другую линию представляет «Студия 84», дебютант смотра: ее художники работают на пересечении цифрового и физического, рассматривая код, симуляцию и цифровой след как часть современной материальной культуры. Особую ставку команда делает на художнике Антоне Бунденко, чьи проекты показывают, что код — это не абстракция, а среда, формирующая наше восприятие пространства, времени и себя. На стенде «В центре Мира» художники, напротив, создадут собственные вселенные, соединив эстетику ранней цифровой культуры, мифологию и сибирские культурные коды.

Секция галерей Запада

В новой секции встретятся художники из Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга и Алтайского края, которых представят пять столичных галерей. Петербургская Anna Nova представит моностенд Димы Филиппова с работами из серии «Время земли», где ландшафт становится носителем личной и исторической памяти. PENNLAB gallery привезет работы Федора Телкова, прошлогоднего победителя премии СКАН в номинации «Современная фотография». Это работы из проекта «Сказы», посвященного уральской мифологии и наследию Павла Бажова. Artzip сделает моностенд Динары Хертнагль — художницы из Екатеринбурга, живущей в Вене. Она работает с городским пейзажем, превращая архитектуру в живописные объекты: пишет фасады домов, а затем приглашает уличных художников оставлять граффити поверх ее живописи.

Pop/off/art представит Вику Бегальскую и Александра Вилкина, художника из Челябинска, чьи работы соединяют фигуративные образы, мифологические мотивы и разные живописные техники. Московская сцена/szena привезет Анастасию Рыбакову, участницу самой первой ярмарки СКАН, уроженку Красноярска, сегодня живущую в Москве: в ее практике живописная графика, инсталляция, перформанс и текстиль соединяются с интересом к нечеловеческим агентам — цветам, насекомым, камням и другим объектам, которым художница придает человеческую мимику и характер.

Медиазал

Впервые на СКАНе появится отдельный медиазал — павильон с большими экранами и шезлонгами, где зрители смогут примерно за полтора часа получить кинематографический опыт и посмотреть работы 20 художников из Сибири, Урала и Дальнего Востока. Программа собрана по принципу фестивального показа. Молодые художники будут соседствовать с авторами, связанными с историей российского видеоарта 2000—2010-х годов, такими как Дмитрий Булныгин и Дмитрий Филиппов. В медиазале будут представлены и работы из музейных и частных коллекций — например, «Блэкаут» Саши Тен из собрания Мультимедиа Арт Музея и «Симбиоз» Евгения Гаврилова из коллекции Дениса Химиляйне.

Отдельного внимания заслуживает видео Дианы Капизовой «Там, над радугой, укроемся в тени» — путешествие художницы из родного Первоуральска к образу Изумрудного города, построенное на воспоминаниях о промышленном Урале и мечте о лучшей жизни. Общей темы у программы нет: кураторы старались очертить разнообразие медиаискусства региона — от видео до генеративных практик.

Дизайн

Секция дизайна в этом году объединит четыре проекта из Красноярска, Иркутска и Екатеринбурга — от работы с массивом дерева и стеклом до авторского фарфора и световых объектов. Красноярский DIFF MAKERS покажет предметы на границе дизайна и современного искусства: дерево, стекло и свет станут частью пространственных объектов — например, консоли из обугленного дерева и кинетического арт-объекта с цветами. Мастерская «РАЗ-ДВА» тоже работает с деревом, но делает ставку на его естественную фактуру. Они покажут столы из дуба и карагача, интерьерные пни, предметы для дома, где срезы и форма древесины становятся главным выразительным элементом.

Иркутская Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров представит работы участников ежегодной выставки предметного дизайна — от керамики, мебели и панно до посуды и светильников. Екатеринбургская «Антихрупкость» привезет свой фирменный авторский фарфор, соединяющий дизайн с локальной историей. Среди предметов — тарелки из серии «Мой Урал» и фарфор с изображениями знаковых зданий Екатеринбурга из коллекции «Свердловские фрагменты».