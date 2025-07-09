В Музее Москвы до 24 августа продолжается выставка «Высоко под землей», подготовленная при поддержке Музея транспорта Москвы. А уже 13 июля на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Ретрорейс», который Музей транспорта Москвы организует уже в четвертый раз. Директор музея Оксана Бондаренко рассказала RTVI о проектах, о том как менялся облик метро и чего ждать от «гламурного Ретрорейса».

Как вы считаете, почему важно рассматривать метрополитен не только как транспортную систему, но и как «подземный музей»?

Московское метро — не просто транспортная система. Это художественная среда, которая ненавязчиво, но уверенно формирует нашу визуальную культуру вот уже 90 лет. Каждый день миллионы людей спускаются в подземку, не задумываясь, что купили билет в самый необычный музей города. Мозаики, скульптуры, витражи, фрески и рельефы стали частью повседневной рутины. Метро научило горожан жить в окружении искусства, но не останавливаться перед ним — будь то лаконичные модернистские станции или роскошные «дворцы» 1930-х. А ведь за каждой линией, станцией и отдельными произведениями монументального искусства скрывается часть нашей истории, идентичности.

Какие экспонаты являются ключевыми в данной выставке и что они рассказывают об искусстве, истории и архитектуре московского метро?

Сложно выделить какой-то один экспонат или даже несколько. Гораздо важнее, мне кажется, перемещение этих предметов в музейное пространство, в пространство экспозиции. То есть мы как бы «вырываем» их из привычного контекста — метрополитена. Это позволило нам не только переломить восприятие привычных объектов, дать возможность посетителям вглядеться, узнать метро в деталях, но и поставить объекты рядом — чтобы увидеть логику развития, сходства и различия, потери и приобретения.

Так, например, в центральном зале экспозиции можно увидеть модель барельефа Серафима Павловского на тему семьи, который был в наземном вестибюле станции «Проспект Мира» очень непродолжительное время. А в следующем зале — варианты эскизов к мозаике «Матери Мира» Андрея Кузнецова, которую разместили на месте барельефа Павловского.

Или на примере мозаик разных станций метро узнать больше об истории мозаичного дела в России — когда оно было основано, где и при каких обстоятельствах мозаичная мастерская появилась в Москве. В общем, много интересного!

Откуда экспонаты попали на выставку «Высоко под землей»: какие музеи, институции предоставили работы?

На выставке представлены предметы из более чем 20 государственных и частных собраний. Важно, что это не только московские музеи: в экспозиции есть предметы из музеев Пензы, Самары, Рыбинска и других городов. Ведь московское метро строили и оформляли всей страной — и в нашей экспозиции это можно увидеть.

Важным, на наш взгляд, не только для посетителей, но и для исследователей, стало привлечение к созданию выставки частных коллекций. Многие из этих предметов десятилетями хранились у наследников художников и скульпторов — Леонида Берлина, Серафима Павловского, Андрея Кузнецова. Некоторые из этих работ раньше вообще никогда не экспонировали! Удалось разыскать один из сохранившихся эскизов к фреске в торцевой стене станции «Киевская» Кольцевой линии.

В чем, на ваш взгляд, заключается уникальность архитектурного и художественного облика разных станций метрополитена?

Московское метро — это выдающийся инженерный, архитектурный и художественный ансамбль. И каждая станция по отдельности — тоже ансамбль. А что отличает хороший ансамбль? Внимание к деталям. И именно это мы видим буквально на каждой станции метро, вне зависимости от того, когда она построена — в 30-х, 60-х или 2000-х. Это проявляется не только в произведениях монументального искусства, но и в таких мелочах, как ажурные вентиляционные решетки, алюминиевый декор технологических дверей на путевых стенах и многое другое.

Какая ваша любимая станция метро?

Наверно, я не буду оригинальной если скажу, что «Маяковская» — мой краш среди станций. Так случилось, что именно с нее началась моя история любви к московскому метро. Когда подростком я впервые приехала с родителями в Москву, первая станция, на которую мы спустились, была именно «Маяковская». И всё — мне больше не хотелось ехать абсолютно никуда, а только стоять под этими сводами.

Такие эмоции связаны, в первую очередь, с магической, необыкновенной красотой метро. Нет больше такого подземного дворца ни в одной стране мира. Оно удивляет, завораживает и, в то же время, провоцирует огромное количество вопросов. Как была создана это красота? Кто принимал участие в проектировании станций? Из чего сделаны эти мозаики? Я рада, что ответ на эти и многие другие вопросы, возникшие в моем подростковом возрасте, мы смогли дать с помощью выставки, да еще и в такой знаковый для истории города год — 90-летия Московского метрополитена.

В чем уникальность проектов Музея Транспорта Москвы? Чем они привлекают посетителей?

С самого начала мы создавали Музей транспорта Москвы как живое общественное пространство, которое отвечает на важный вопрос: что движет городом? Мы рассматриваем транспорт как часть городской культуры и изучаем как систему, главным аспектом которой является взаимосвязь с человеком. Это музей про людей и для людей — все наши проекты, от детских мастер-классов до многотысячных фестивалей, призваны объединить самых разных посетителей и показать им удивительный мир, который открывает тема транспорта. За пять лет коллектив музея проделал огромную работу, которую можно выразить в цифрах, но самое значимое — это растущая любовь и интерес к нашим проектам и городской культуре движения.

Какие у музея дальнейшие планы, которыми вы можете поделиться?

Совсем скоро состоится четвертый фестиваль Музея транспорта Москвы «Ретрорейс» на Воробьевых горах. Его центральной темой станет эпоха 2000-х — время тюнингованных автомобилей, гламурной эстетики, молодежных субкультур и танцевальной музыки. Посетителей ждут тематические зоны, посвященные автотюнингу, экшн-спорту и уличной культуре начала XXI века.