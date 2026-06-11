С 6 по 9 июля 2026 года в Екатеринбурге пройдет 16-я Международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Организаторы объявили главную тему мероприятия — «Индустрия 360: производство без границ».

Концепция предполагает формирование одновременно инновационных и человекоориентированных производственных систем. В фокусе внимания — автоматизация и искусственный интеллект как база для гибких производственных цепочек, а также выпуск и реализация продукции в единой экосистеме, что позволяет сокращать издержки и обеспечивать мгновенную связь с потребителями технологических решений в разных точках мира.

Деловая программа ИННОПРОМ-2026 включит около 100 сессий по 15 тематическим трекам. Среди них — «Цифровое производство», «Автоматизация и робототехника», «Технологии для городов», «Капитал для производства», «Сделано для космоса», «Новая мобильность», «Технологии для энергетики», «Новые материалы и химия», «Человек и промышленность» и другие.

Программу откроет традиционный деловой завтрак с участием министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, а также руководителей ассоциаций и компаний-участников выставки. Основным событием станет Главная стратегическая сессия «Индустрия 360: производство без границ» с участием руководителей правительств и крупнейших промышленных компаний.

Страной-партнером ИННОПРОМ в 2026 году станет Индонезия. Отдельный блок деловых сессий посвятят развитию российско-индонезийского сотрудничества, в том числе мероприятиям «Развитие инфраструктуры как основа двустороннего сотрудничества» и «Промышленный диалог „Россия — Индонезия“».

На площадке также пройдут дискуссии о малой авиации, современных ИТ-решениях в транспортной сфере, технологиях в здравоохранении, промышленных кадрах, использовании беспилотных систем, масштабировании ИИ-агентов на производстве. В третий день мероприятия состоится Форум производителей компонентов, где участники обсудят импортозамещение в машиностроении, транспортной отрасли, энергетике, радиоэлектронике и автоматизации производства.