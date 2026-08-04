Ариана Гранде опровергла слухи о том, что ее решение взять перерыв в карьере связано с волной критики в свой адрес, сообщает Deadline. Певица объяснила, что планировала этот шаг задолго до того, как в сети начали обсуждать ее внешность и состояние здоровья.

Во время концерта в Чикаго в рамках тура Eternal Sunshine Гранде обратилась к зрителям. «Объявление, которое было сделано вчера, не было импульсивным решением. Это то, что я планировала и приняла для себя давно, и это решение было принято из осознанного и сильного места», — сказала она.

Певица подчеркнула, что хотела успокоить поклонников, опасавшихся, что негативное внимание общественности могло испортить ее отношение к профессии. «Я хочу поделиться этим, потому что я знаю, что мои поклонники обеспокоены тем, что негатив разрушает мою жизнь, но я должна сказать, что это совсем не так. […] Границы нужно устанавливать. Иногда людям нужен отдых», — заявила она.

Гранде отметила, что тур Eternal Sunshine стал для нее «самым исцеляющим, прекрасным и важным творческим опытом» в жизни. «Что бы ни происходило, ничто никогда не сможет исказить мою реальность», — добавила она.

Ранее представители Гранде сообщили People, что после завершения гастролей певица на некоторое время откажется от публичных мероприятий и медийной активности. Решение о паузе было принято на фоне «постоянного общественного внимания» после выхода клипа «Petal». Гранде также отказалась от участия в лондонской постановке мюзикла Sunday in the Park with George.

Клип Арианы Гранде на песню «Petal» вызвал беспокойство фанатов. Поклонники обратили внимание на её внешний вид: многие сочли, что артистка выглядит чрезмерно худой, вплоть до анорексии. После выхода видео Гранде ограничила возможность комментировать свои посты, но пользователи продолжали обсуждать её состояние в соцсетях. Реакция оказалась полярной: часть подписчиков призывала не касаться чувствительной для артистки темы, другие не скрывали тревоги. «Она невероятно худая, это тревожно», «Выглядит так, будто ей нужна помощь», — писали пользователи.

Сама Гранде не раз говорила о том, как тяжело ей даётся внимание к внешности. В интервью 2024 года она назвала обсуждения чужого веса «опасными» и отметила, что людям слишком комфортно комментировать чужую фигуру. «В современном обществе появилась некая привычка, которой вообще не должно быть, — комментировать чужую внешность, предполагать, что происходит за кулисами, рассуждать о здоровье», — говорила певица. В ноябре она повторно опубликовала фрагмент того интервью в качестве напоминания о своей позиции.