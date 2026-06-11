В ноябре 2026 года запланированы релизы всего двух крупных игр — Grand Theft Auto VI и Barbie Rewind, обратили внимание в «Афише Daily». Игровое сообщество уже назвало это противостояние «Барбигеймером-2», отсылая к культурному феномену лета 2023 года, когда фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» вышли в прокат практически одновременно.

Создатели Barbie Rewind решили не менять планы, несмотря на то, что многие издатели предпочитают избегать ноября, чтобы не конкурировать с долгожданной Grand Theft Auto VI. Релиз сборника запланирован на 12 ноября на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК. Игрокам предстоит оформить Дом мечты Барби, а также пройти 16 классических проектов франшизы из разных десятилетий, включая никогда ранее не выпускавшуюся игру Barbie: Vacation Adventure для Sega Genesis и SNES.

Grand Theft Auto VI выйдет 19 ноября. Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник подтвердил инвесторам, что игра точно выйдет в указанную дату, и отметил, что сейчас GTA — самая ценная франшиза в индустрии развлечений. По словам инсайдеров, размер игры составит «немногим меньше 200 гигабайт», что значительно больше, чем весят предыдущие проекты Rockstar (GTA V занимает около 100 гигабайт, Red Dead Redemption 2 — до 120).

Один из руководителей Larian Studios считает, что GTA VI может разойтись тиражом в 45 миллионов копий на PlayStation 5 только за первую неделю продаж, став самой быстро продаваемой игрой на этой консоли за все время.

На фоне ажиотажа вокруг GTA VI другие крупные издатели предпочитают переносить свои релизы, однако Barbie Rewind идет напролом. Пользователи уже сомневаются, сможет ли игра про Барби составить реальную конкуренцию одному из самых ожидаемых релизов десятилетия, но игровое сообщество активно шутит по поводу этого противостояния.