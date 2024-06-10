Выставка современного искусства, эклектик-фест, моноспектакли в Театре на Бронной, хоррор, музыкальный концерт, выставка китайского фотохудожника и фестиваль документального кино. Куда сходить с 10 по 16 июня в Москве, — в материале RTVI.

«Мир Хейли»

14 июня в галерее современного искусства ART&BRUT откроется выставка Якова Хомича «Мир Хейли», где будет представлено более 30 работ из новой серии художника. По задумке, Хейли — собирательный образ ребенка, еще не утратившего способности фантазировать и мечтать. В своих работах Хомич показывает, что человек способен оставить после себя и какие истории остаются в памяти.

«Ptaxova приглашает друзей!»

11 июня в пространстве Powerhouse пройдет эклектик-фест «Ptaxova приглашает друзей!», созданный арт-объединением «Богемная лимита». Мероприятие будет состоять из двух частей — дневной и вечерней. Помимо музыкальной программы, гостей ждут игры, песнопения и атмосфера домашней вечеринки. В фестивале примут участие диджеи, артисты Большого театра, электронные музыканты и дарк-кантри исполнители.

Проект «Голоса страны»

10 июня в Театре на Бронной пройдут показы двух спектаклей — «#ДокторКудзаев» и «Великое путешествие Олега Елисеева за верхний болевой порог». Спектакли были созданы в рамках проекта «Голоса страны» — цикла документальных моноспектаклей, которые рассказывают истории людей, чья повседневная работа меняет жизни. Художественный руководитель — Константин Богомолов.

Моноспектакль «#ДокторКудзаев» повествует о травматологе и известном пластическом хирурге, попавшем в Книгу рекордов планеты, прооперировав 114-летнюю женщину. «Великое путешествие Олега Елисеева за верхний болевой порог» рассказывает о носителе неизлечимого генетического заболевания, который покорил Эльбрус, стал отцом и научился радоваться жизни.

«Проклятие „Зов могилы“»

13 июня в российский прокат выходит хоррор «Проклятие „Зов могилы“», режиссер и сценарист — Чан Джэ-хён. Главные роли в картине исполнили Чхве Мин-сик («Олдбой», «Битва за Мёнрян»), Ли До-хен и Ким Го-ын («Демон»).

В центре сюжета богатая семья из Лос-Анджелеса, которая после серии сверхъестественных явлений нанимает двух шаманов, чтобы спасти своего новорожденного ребенка. По прибытии шаманы чувствуют, что темная тень предка следует за семьёй, и принимают решение раскопать его могилу и освободить дух.

«33 вариации о 33 вариациях»

15 июня в Доме культуры «ГЭС-2» состоится концерт «33 вариации о 33 вариациях». В рамках проекта «Что современно?» дирижер Федор Леднёв представит премьеру «сочиненной интерпретации» Ханса Цендера. Название отсылает к проекту «33 вариации на тему вальса Антона Диабелли» композитора девятнадцатого века. В «ГЭС-2» зрители услышат современную интерпретацию произведения.

«Парад / В будущем»

11 июня в ЦВК Béton откроется выставка китайского фотохудожника Алмонда Чу «Парад / В будущем». Экспозицию составят работы, выполненные с применением современных компьютерных обработок изображения и технологии платинотипии. Выставка представит два проекта автора. «Парад» рассказывает об общности интересов людей в целях эффективного сотрудничества и конструктивного диалога. «В будущем» повествует о поиске будущего в обстановке экстраординарных событий, в том числе пандемии COVID-19.

Beat Film Festival

До 16 июня проходит фестиваль документального кино Beat Film Festival. Показы и события состоятся в московских кинотеатрах и на других площадках, среди которых киноцентр «Октябрь», «Художественный», Дом культуры «ГЭС-2», Лекторий Музея «Гараж», МАММ, «Иллюзион», Плюс Дача, Центр «Зотов», «Пионер», Дом творчества Переделкино, а также в уличном поп-ап кинотеатре в Restaurant by Deep Fried Friends, действующем только на время фестиваля. На мероприятии будут представлены российские и зарубежные фильмы о музыке, балете, фотографах, будущем и современной культуре. В рамках образовательной программы состоятся также лекции и обсуждения с участием кинокритиков, журналистов, музыкантов, предпринимателей и ученых.

10 июня в рамках фестиваля пройдет премьера фильма «Вечеринка на краю света», который представит актер Лев Зулькарнаев. Американский роуд-муви рассказывает о компании подростков из Орегона, решивших отправиться на грандиозную вечеринку на побережье. Им предстоит преодолеть путь через всю Америку без денег и знакомств. Подобно героям романа «На дороге», они будут исследовать бескрайние просторы, совершать безумные поступки и узнавать что-то новое о себе.