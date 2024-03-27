В галерее pop/off/art на территории Винзавода продолжается выставка «Остров» Виталия Пушницкого. Художник рассказал RTVI о том, чему посвящена его выставка, а также о своей новой книге «Пятница».

Я не знаю того, кто читает этот текст. Но могу предположить, что мы находимся в общих условиях. У нас с вами общее положение в физическом пространстве. Ногами вы располагаетесь в сторону массы этой планеты, а головой, соответственно, в обратную. Видимо, есть и общие культурные коды, такие как общий язык, через который мы проводим коммуникацию. Это радует. Есть предположение, что опыт одного из нас может помочь другому в жизни и обретении себя на этом пути.

Мое понимание Острова, которому посвящена выставка, относится к общности проблем каждого существа, что называет себя человеком и имеет общие коды в культуре. Дилемма нашего существования всегда включает позицию в сопротивлении между собой и другими, в понимании или непонимании этого различия. Если вы оказались на острове в одиночестве, этот контекст снимается с острой формы противостояния кому-то. Он переходит к противостоянию себе, примирению с собой или самоуничтожению себя. То, что мы видим во внешнем состоянии трансляции нам, — это всегда повод переложить ответственность происходящего на формулу: «Ад — это другие».

Поэтому выхода не существует до сих пор. Примирение с собой на своем острове приведет к принятию ада и всех «других». Можно плакать или смеяться, и то, и другое не имеет значения, так как мы можем сами это исправить. Поэтому остров — это позиция, которую я переживаю внутренне, без географии, даты или наблюдателя.

Я перестал задумываться о том, на что это похоже, кто мне близок или далек. Все эти вопросы больше нужны для классификации книг на полке, а я — еще недописанная книга, поэтому не интересуюсь обобщениями и заблуждениями. Пусть это делают другие.

Вопрос о печатной графике, которая представлена на выставке «Остров», и его формате более узкий, ответ будет простым. Все доступные материалы возможные к использованию могут и должны быть испробованы, так как путь наш пролегает во тьме, и двигаюсь я наощупь, не предвидя ответа на каждое мое действие. Поэтому количество разнообразных техник — это смена игры, своего рода страховка на случай ошибки усвоенных уроков. Все это загадки нашего опыта жизни. Поэтому для себя я выбрал, что должно быть просто интересно на всем пути следования.

И всё, чего я добиваюсь, — это чувство смешанного состояния то ли радости, то ли печали. Если кто-то рядом может мне пояснить происходящее, я буду глубоко признателен.

В книге «Пятница» я пытался выяснить, что происходит на моем острове, но пока ответ остается за скобками. Если вдруг читатель хочет ответов на вопросы о том, как жить или что делать, то это эссе не для него.

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