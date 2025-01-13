В российских кинотеатрах продолжаются показы южнокорейского триллера «Иллюзия контроля», снятого по мотивам одноименного китайского хита 2009 года. Что легло в сюжет и кому стоит посмотреть новую картину — в материале RTVI.

О чем фильм

В центре сюжета группа киллеров, которая занимается тем, что маскирует под несчастные случаи убийства влиятельных людей. Глава группировки Ён Иль (Кан Дон-вон) берет новый заказ: дочь прокурора Чу Сон Чжика (Ким Хон-пха), обвиняемого в коррупции, просит убить своего отца. Годом ранее при странных обстоятельствах погибла ее мать, на которую Чу пытался повесить свои обвинения.

Ён Иль чувствует, что эта история ничем хорошим кончится не может и оказывается прав. В игру вступает конкурирующая группировка «Чистильщики», которой, вероятно, заказали смерть дочери прокурора. Однако Ён Иль начинает сомневаться в себе и своей команде: кто-то сливает информацию об их группировке, а внезапных и странных смертей вокруг него становится все больше.

На что похоже

Фильм внешне напоминает нуар: самые напряженные сцены разворачиваются под пеленой дождя, главный герой пытается расследовать запутанное дело, а противники не стесняются смелых атак. Однако режиссер Ли Ё-соп делает акцент все же на психологической составляющей сюжета. Он передает историю в руки «ненадежного рассказчика» — Ён Иля, который настолько глубоко погрузился в собственные сомнения и поиски предателя, что перестал объективно воспринимать реальность.

«Я сосредоточен на изображении напряжения, возникающего из-за намека на зловещие заговоры, скрывающиеся за повседневными событиями. Моя цель — поделиться хаотичным опытом потери веры и ощущением, что ты застрял в трясине в поисках истины», — отметил режиссер.

Таким образом, картина, которая начинается с представления убийства как театрализованного действия, ближе к середине становится нуаром, а заканчивается психологическим триллером в духе культового «Разговора» Френсиса Форда Копполы. Ли Ё-соп играет с отсылками к «Иллюзии обмана» — истории о фокусниках в криминальном мире, к визуальным составляющим детектива «Воспоминания об убийстве» и триллера «Олдбой».

Кому стоит смотреть

Фильм подойдет тем, кому нравится на ночь глядя посмотреть детектив с неожиданной развязкой. Вероятно, поклонники фильмов «Вышка», «Иллюзия обмана» и «Меняющие реальность» оценят историю Ли Ё-сопа. Картина получилась динамичной, не лишенной визуального изящества, однако основную интригу опытному зрителю разгадать будет несложно.

Напряжение не дает заскучать, а актеры отлично справляются со своими задачами. Особенно поражает образ соратницы Ён Иля — ветерана войны во Вьетнаме по имени Джеки, роль которой исполнила Ли Ми-сук. Хотя ее персонаж и второстепенный, актрисе удается убедительно показать судьбу человека, пережившего большую утрату.

Триллер «Иллюзия контроля» также будет интересен тем, кто увлекается корейской культурой, но хочет сделать перерыв между романтическими дорамами.