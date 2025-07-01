Трогательный анимационный фильм для всей семьи, работы знаменитых фотохудожников, тотальная инсталляция, дебютный хоррор дочери Стивена Спилберга, биеннале частных коллекций в модных галереях и фестиваль-интенсив с участием современных художников. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 30 июня по 6 июля, — рассказываем в материале RTVI.

«Дикая семейка»

С 3 июля в российский прокат выходит новый анимационный фильм от создателя «Жизни Кабачка», оскаровского номинанта Клода Барраса. Его новая картина «Дикая семейка» рассказывает историю девочки Керии, которая живет вместе с отцом в тропическом лесу. Однако скоро лес планируют вырубить, из-за чего не только животные, но и коренные жители этих мест останутся бездомными. Тогда девочка решает бороться за сохранение леса и культуры своего народа.

Критики называют фильм поэтичным и трогательным. Он был вдохновлен историями о мире без машин, где все жили самодостаточно, историями, которые рассказывали режиссеру его бабушки и дедушки, когда он был ребенком.

«Одна из нас»

В российский прокат 3 июля выйдет хоррор «Одна из нас», который в оригинале называется Please Don’t Feed the Children («Пожалуйста, не кормите детей»). Фильм сняла дочь Стивена Спилберга, начинающая постановщица Дестри Эллин Спилберг. Действие фильма разворачивается в антиутопическом обществе недалёкого будущего. После всышки вируса, уничтожившей взрослое население, детей объявили разносчиками этой инфекции и согнали лагеря. Однако по улицам бродят сироты, избежавшие заключения: чтобы выжить, они промышляют мелкими преступлениями. Параллельно они пытаются отыскать место, где все дети будут в безопасности.

Группу беглых сирот играют Зои Коллетти, Реган Алия, Эндрю Лайнер, Джош Мелник, Дин Скотт Васкес и Эмма Майзель. После неудачной кражи они проникают в дом, который становится их худшим кошмаром. Мишель Докери играет злодейку: она запирает детей, издевается над ними, — но вскоре пленники начинают исчезать один за другим, и становится ясно, что в доме скрыто нечто куда более ужасное.

«Мода и стиль в фотографии — 2025»

В МАММ с 4 июля можно увидеть новые выставки, которые откроются в рамках XIV Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2025». Среди новых работ — снимки фотографа Рино Бариллари, запечатлевшего Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Софи Лорен и других кумиров XX век; портреты французского фотографа и режиссера Жана-Мари Перье, автора знаменитых снимков The Beatles, Брижит Бардо, Ива Сен-Лорана; фотографии Валерия Плотникова, снимавшего выдающихся деятелей советского и российского искусства, включая Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского, Михаила Барышникова, Святослава Рихтера.

«Я иду искать!»

2 июля в музее-заповеднике «Царицыно» откроется выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее» — актуальное антропологическое исследование в формате тотальной художественной инсталляции. Экспозиция посвящена «обрядам перехода», которые переживает каждый человек вне зависимости от национальности, религиозной и этнической принадлежности: при совершении первых детских открытий, взрослении, вступлении в брак, поиске своей роли в обществе, увядании.

В экспозиции будут представлены работы Алексея Трегубова, творческого союза «Планетанин», Марии Трегубовой, Андрея Бартенева, Владимира Раннева, Евгения Некрасова, Ирины Кориной, Ольги Божко, Александра Шишкина-Хокусая, Владимира Архипова и других.

«Алгоритмы познания»

С 3 июля по 3 августа в Центре современного искусства AZ/ART пройдет вторая часть фестиваля-интенсива «Алгоритмы познания», в рамках которого художники предлагают способы навигации в стремительно меняющемся мире.

Апанди Магомедов, один из наиболее узнаваемых художников современного Дагестана, представит проект «Делегаты ландшафта» — высказывание об экологичном художественном мышлении, стремящемся преодолеть границы между авторским и народным, индивидуальным и традиционным, национальным и универсальным, природным и искусственным. В рамках проекта «3. Краткая тропическая география» коллектив авторов «Цветы Джонджоли» представит художественное высказывание, переосмысляющее покровы, укрытия и спецодежду как формы культурной памяти.

Проект «Пыль» Елены Губановой и Ивана Говоркова сосредоточен на теме личной памяти, утраты и дистанции. Он продолжает развивать метафоры, связывающие бытовое с космическим, частное — с универсальным. В видеоинсталляции «Наблюдение движения земли на диване» солнечные пятна становятся проявлением планетарной механики, а в «Звездной пыли» старое пальто выбрасывает во тьму вспышки созвездий.

Биеннале частных коллекций

С июня по октябрь 2025 года Фонд «Новые коллекционеры» проводит Биеннале частных коллекций, в рамках которой более 40 ведущих галерей и культурных институций России представят выставочные, издательские и просветительские проекты, посвященные коллекционерам и их собраниям.

Среди участников — галереи-резиденты ЦСИ Винзавод, Центр «Зотов», Фонд Ruarts, Stella Art Foundation, Фонд «Синара», Фонд Андрея Чеглакова, Фонд культуры «Екатерина», Фонд In artibus, МИРА Центр, «ГРАУНД Солянка», галереи Anna Nova, «Люмьер», «Триумф», «Е. К. АртБюро», БИЗОN, «Арка», Ural Vision и многие другие.

Например, арт-платформа Cube. Moscow в рамках Биеннале представит собственный выставочный проект, визуализирующий диалог между коллекционером и объектом искусства, — в него войдут произведения из коллекций основателя пространства Елены Белоноговой, галеристов Cube. Moscow и их коллекционеров. «Триумф» покажет работы художников, чей профессиональный путь неразрывно связан с историей галереи, — из собраний коллекционеров, с которыми «Триумф» связывают годы дружбы и сотрудничества. Петербургская MYTH покажет в Москве, в пространстве A-house, коллекцию архитектора, основательницы студии MVF Марии Фильштинской.

«Русские дикие»

До 28 сентября в Музее русского импрессионизма можно увидеть выставку «Русские дикие», подготовленную совместно с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В экспозиции можно увидеть фовистские работы европейских и русских художников начала XX века.

На выставке представлено 113 работ из 51 частного и музейного собрания со всей России. Кураторы выставки — Илья Доронченков из ГМИИ им. А. С. Пушкина, Юлия Петрова и Вера Рябинина из Музея русского импрессионизма — собрали самые «дикие» эксперименты с палитрой, формой и живописной плоскостью, которые демонстрируют, как по-разному символисты, сезаннисты и неопримитивисты в России трактовали идеи европейского авангарда: находки французских фовистов и немецких экспрессионистов групп «Мост» и «Синий всадник».

«Высоко под землей»

До 24 августа 2025 года в Музее Москвы проходит выставка «Высоко под землей», приуроченная к 90-летию Московского метрополитена. Проект организован совместно Музеем транспорта Москвы и Музеем Москвы. Экспозиция объединит более 350 объектов из 25 государственных и частных коллекций, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и Музей архитектуры имени Щусева.

Выставка посвящена метрополитену как культурному пространству, где пассажиры ежедневно взаимодействуют с произведениями искусства. В экспозицию войдут мозаики, витражи, скульптуры, архивные фотографии и макеты станций. Среди авторов представленных работ — Вера Мухина, Павел Корин, Андрей Кузнецов и Леонид Берлин. Отдельное внимание уделено материалам из семейных архивов художников, участвовавших в оформлении метро.