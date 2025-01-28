В Казани с 6 по 8 февраля 2025 года пройдет четвертый международный архитектурно-строительный форум «Казаныш. Единство разнообразия». Мероприятие станет первым для Индонезии в качестве полноправного участника объединения БРИКС.

Форум соберет экспертов из 23 стран, включая представителей России, Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии, а также Индонезии, Малайзии и Таиланда. Участие Индонезии, присоединившейся к БРИКС в январе 2025 года, а также Малайзии и Таиланда в качестве партнеров объединения, является дебютным.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил расширение состава участников форума. «Участие экспертов из Индонезии, Малайзии и Таиланда позволит совместно обсуждать решения в сфере урбанистики,» — заявил он.

Среди спикеров заявлены Антониус Ричард (Индонезия) — основатель архитектурного бюро RAD+ar, Адрианта Азиз (Малайзия) — президент Института архитекторов Малайзии, Култида Сонгкиттипапди (Таиланд) — соучредитель архитектурного бюро HAS design and research, представители архитектурной группы DNK ag, бюро ATRIUM, megabudka и другие специалисты из России и стран БРИКС.

Программа форума состоит из 115 сессий в рамках 8 тематических треков. Мероприятие будет разделено на три тематических дня, посвященных вопросам мировой архитектуры, образования и инклюзии. На форуме также представят образовательный трек, направленный на развитие международных обменов для студентов и молодых специалистов. Темы дискуссий включают архитектурную политику стран БРИКС+, биоклиматическую архитектуру, человекоцентричность и технологические инновации, редевелопмент исторической среды и создание городов будущего.