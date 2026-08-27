Рекламные интеграции в длинные видео на VK оказались самым доступным форматом продвижения у блогеров, сообщает коммуникационное агентство DIDENOK TEAM. Согласно исследованию, средняя стоимость одного просмотра (CPV) в длинных видео на платформе варьируется от 0,79 до 1,68 рублей в зависимости от категории контента. Для сравнения, на YouTube этот показатель составляет от 1,50 до 4,24 рублей.

Самыми выгодными категориями для размещения рекламы в длинных видео стали «Еда», «Шоу», «Подкасты и интервью», «Развлекательный контент», а также «Наука и образование». Средний CPV в этих категориях не превышает 1,40 рублей за просмотр.

В публикациях (постах) средний CPV варьируется от 4 рублей, в клипах — от 2,80 рублей в зависимости от категории. Более высокий показатель в этих форматах связан с экспертностью автора и доверием аудитории, которые обеспечивают рекламодателю более ценный итоговый контакт, отметили в агентстве.

В исследование вошли данные от 700 блогеров на YouTube и 500 — в VK за период с июля 2025 года по июль 2026 года на основе внутренних смет и прайсов на рекламные размещения.