Выставка «Любовь. От и до», которая с середины мая до конца июля проходит на территории Первой образцовой типографии, может помочь зрителю стать ближе к ответу на вопрос «Что есть любовь?». Художница и куратор проекта Анна Малай рассказала RTVI об идее и целях экспозиции, процессе работы над ней, а также о том, как отбирались художники для участия в выставке.

Чему посвящён проект «Любовь. От и до»? Какова была цель выставки?

Проект посвящен поискам ответов на вопрос, что делает человека человеком. Цель выставки — получить чувственный опыт, стать гармоничнее, совершеннее, счастливее.

Что вдохновило вас на создание тотальной инсталляции?

Это 5D формат, в котором я работаю. Мой медиа — это создание временных инфраструктур, своего рода партисипативных машин, погружение внутрь которых влияет на процессы и получение уникального опыта как внутри, так и за пределами локации, в которой расположена работа.

Вы можете рассказать немного о каждой из 13 комнат?

Глобально комнаты делятся на две части: «Познание» и «Исцеление». Эта структура выставки проявляет идею первопричинности любви.

Персональные авторские проекты составляют единую тотальную инсталляцию, образуя форму презентации искусства, построенную на включении зрителя внутрь себя и взаимодействии.

Чтобы рассказать о каждой комнате отдельно, думаю, потребуется отдельная книга. Но на выставке мы подготовили расширенные экспликации, а также каждому доступен чат-бот, который сопровождает зрителей в этом путешествии.

Как отбирались художники для участия в выставке?

По цельности художественного языка (сформированному стилю), высокому уровню внутренней этики (объективности и честности в искусстве, бережному отношению к зрителю).

Я искала авторов, которых интересовала заявленная тема и до участия в данном проекте, тех, кто и ранее работал в этом направлении.

Какое произведение на выставке представили вы? О чем оно?

Как художник я сделала первый и последний залы под названиями «Мама, я здесь» и «В зале ожидания нет свободных мест». Они о расстоянии длиною в жизнь «от и до».

Какая из комнат больше всего вас удивила, когда вы увидели ее концепт впервые?

Мы прорабатывали концепты с художниками с нуля и на всех стадиях реализации, поэтому по-настоящему удивил меня только 13-й зал. Это мой зал, и он последний на пути исследования. В ходе работы над проектом на него всякий раз не хватало времени, потому как всё внимание было посвящено проработке проектов других авторов.

В создании тринадцатого зала мне сильно помогла команда под руководством нашего технического директора Александра Шика.

Это была одна из самых технически сложных задач: нужно было собрать интерактивную видеосферу, которая в штатном режиме производит определенный аудиогенеративный динамический видеоряд, а при объятиях в зале реагирует, воспламеняясь алым цветом.

Долго не получалось создать правильный и эстетически соответствующий задаче алгоритм для генерации изображения и включения сферы.

Я уже готова была отказаться от этой идеи, казалось, что это невозможно. Но инженеры все-таки реализовали замысел, что не просто ценно и значимо для меня. Это попадание в самое сердце. Для художника крайне важно, что кто-то не просто понимает его работу, но и помогает ей обрести живое воплощение.

В какой из комнат обычно задерживаются посетители?

Везде, где можно присесть.

Что будет с интерактивными элементами выставки — сочинениями из комнаты «Школа» и записками в ящиках из «В зале ожидания нет свободных мест»? Можете процитировать самые запоминающиеся?

Из комнаты «Школа» Оксана Афанасьева планирует сжечь записки и записать это действие на видео.

Что касается писем в 13-м зале — там признания, прощения, благодарности. Я бы хотела собрать все письма в капсулу времени и поместить в фундамент какого-то общественно значимого строящегося объекта: стадиона, например, или дворца культуры.

Цитировать не буду, несмотря на то, что письма могут читать и другие люди в зале, все же в этом есть много интимного, сами письма и их прочтение остаются диалогом двоих.

Кто такие «протагонисты»? Каким образом они помогают лучше погрузиться в атмосферу выставки?

Протагонисты — это люди из будущего с потенциалом иметь любое проявление, свидетели процессов. Это своего рода концепция человека.

Они сопутствуют зрителю, наблюдение за их действием может усилить эмоциональную сопричастность к происходящему внутри пространства. Являясь постоянными героями всех наших проектов, протагонисты задают своего рода непрерывную связующую линию повествования.

На выставке многие работы посвящены женщинам и женскому восприятию чувств. С чем это связано?

Я женщина, и, видимо, этот фактор оказал влияние на восприятие. К тому же, я думаю, что для многих женщин опыт в любви связан с самореализацией: через отношения, материнство, семейственность.

И все же инсталляция мне видится сбалансированной вне зависимости от своего пола, посетитель сможет найти что-то интересное для себя. В этой работе трудно сыскать что-то про сюжеты с «полок женских романов».

Например, 13-й зал интересен мужчинам не меньше, чем женщинам. В первую очередь потому, что инсталляция интерактивна, там можно оставить послания и прочесть сообщения других посетителей. Работа в этом зале про любовь как цель, итог, смысл, про глубокую саморефлексию того, что остается важным, если убрать почти совсем всё преходящее.

Проект «В зале ожидания нет свободных мест» представляется мне как вопрос: «Что бы вы сделали, если бы жить осталось всего 13 часов?» Оказавшись в этом месте, люди размышляют и пишут, как мне кажется, именно об этом, обнимают любимых, те, кто в парах, целуются.

Какой может быть любовь?

Такой, которая или испепелит тебя, или раскроет твою истинную природу.