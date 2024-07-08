Выставка Шамиля Шааева, фестиваль «Ретрорейс», боевик про серфера, Открытые студии Винзавода, хоррор-триллер «МАКСИН XXX» и фильм Бертрана Бонелло. Куда сходить с 8 по 14 июля в Москве — в материале RTVI.

«Большие крылья нависали надо мной»

9 июля в галерее pop/off/art открывается выставка Шамиля Шааева «Большие крылья нависали надо мной». Проект является художественным исследованием балета через политическую перспективу. Центральный вопрос выставки — контроль имперского государства над телом. В основу проекта легли архивы и автобиография Рудольфа Нуреева — культового артиста балета и балетмейстера. Экспозиция будет включать живопись, графику и художественные объекты, созданные Шамилем еще в Страсбурге.

«Ретрорейс»

14 июля на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Ретрорейс», где будет представлен городской, специализированный и личный транспорт Москвы 1980—90-х годов. Посетителей ждут экскурсионные туры, выездной лекторий Музея транспорта Москвы с просветительской программой и рынок-развал с винтажными вещами.

«Выбранное десятилетие — 1990-е — будет, конечно, особенно отражено в просветительских и развлекательных мероприятиях и на выставке техники. Поговорим о популярном в то время городском и личном транспорте, о том, как функционировала и чем жила Москва. Сотрудники научно-исследовательской службы музея и приглашенные эксперты расскажут об особенностях эпохи, инженерных решениях и людях, которые тесно связаны с транспортным наследием 1980-х и 1990-х», — поделилась директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«На гребне волны. Возвращение»

11 июля в широкий прокат выходит боевик «На гребне волны. Возвращение». Фильм о серфере, попавшем в неприятности и рискующем жизнью ради любимой девушки. Главные роли исполнили Джо Дэвидсон и Изабель Лукас («Трансформеры: месть падших»). Съемки боевика проходили на побережье Атлантического океана в Австралии.

Открытые студии Винзавода

Продолжается новый сезон Открытых студий Винзавода. Проект объединяет принципы мастерской, резиденции и арт-школы на базе одной из ведущих российских арт-институций, Центра современного искусства Винзавод. Резиденты Открытых студий работают с ментором, получают личные профессиональные консультации, участвуют в коллективных проектах, artist talks и мастер-классах. Участниками 11 сезона стали: Алиса Смородина, Юрий Чернышев, Аня Гросицкая, Надя Петрова, Дина Боровик, Лана Морозова, Марина Глебова, Александр Гордеев, Евгения Болюх и Ваня Репкин.

«МАКСИН XXX»

11 июля выйдет в прокат хоррор-триллер «МАКСИН XXX» — заключительная часть трилогии, в которую также входят фильмы «Х» и «Пэрл». Фильм погрузит зрителя в мир порочного и опасного Голливуда 80-х годов. Главная героиня Максин, звезда фильмов для взрослых, намерена покорить большие экраны и красные ковровые дорожки, но прошлое ставит перед ней другую цель — выжить.

«Одна из целей трилогии — направить свет софитов на то, что всегда за кадром: показать, как снимают кино, мастерство профессионалов, в том числе и исполнительское», — отмечает режиссер фильма Тай Уэст.

«Предчувствие»

Фильм-участник основного конкурса 80-го Венецианского кинофестиваля «Предчувствие» появится 11 июля в онлайн-кинотеатре KION. Футуристическая драма Бертрана Бонелло, участника и призера международных кинофестивалей, показывает мир будущего, где люди избавляются от генетической памяти ради достижения счастья. Главные роли исполнили: Леа Сейду («Дюна: Часть вторая»), Джордж Маккэй («1917»), Гуслаги Маланга («Сент-Омер»), Даша Некрасова («Наследники») и Мартин Скали. Одна из частей фильма «Предчувствие» основана на новелле Генри Джеймса «Зверь в чаще».

«Буря. Остров волшебства»

Все лето в «Москвариуме» будет идти мюзикл «Буря. Остров волшебства». Это современная интерпретация фантастической пьесы Уильяма Шекспира «Буря». Режиссер постановки — Юрий Квятковский.

В шоу принимают участие воздушные гимнасты, акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал композитор-неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“ мы можем передать этот сказочный мир более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — рассказал генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.