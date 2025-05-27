Исторические романы позволяют говорить о современности не в лоб, а через обходные параллели. Другая их ценность — возможность переосмыслить и исцелить травмы из области коллективного бессознательного. Неудивительно, что сегодня этот жанр в тренде, причём, особую популярность он набрал за последние несколько лет. Обзор десяти лучших исторических романов, вышедших в России за минувшие три года, — в материале RTVI.

Российские исторические романы

«Одсун», Алексей Варламов (АСТ, 2024)

Герой романа — наш современник, стареющий и поначалу не очень симпатичный обыватель. Он бежит почему-то в Чехию. Оказывается там без документов и почти без денег, пытается дозвониться единственному другу, которому может доверять, но тот не берёт трубку. Остановившись, наконец, в доме у милосердного священника, начинает пить и докучать хозяину дома и его жене рассказами о своей жизни. Так появляется в романе историческая линия — в основном, 80-е и 90-е годы прошлого столетия. Постепенно тайна побега героя начинает проясняться, но главное, сквозь сюжет и замечательный слог проступает острое и глубокое авторское осмысление недавнего прошлого, благодаря которому мы оказались в болезненной точке нашего настоящего.

Ректор Литературного института Алексей Варламов в 2024 году стал лауреатом премий «Большая книга» и «Гипертекст» за произведение «Одсун». Писатель и филолог известен также романами «Мысленный волк», «Душа моя Павел» и многочисленными биографиями известных литераторов XX века в серии ЖЗЛ, за которые он неоднократно получал престижные награды.

«Окаянные гастроли», Ольга Чередниченко (Эксмо, 2025)

Шурочка Алексеева точно знает своё жизненное предназначение — она актриса. Но в те времена, когда она живёт, её стремление в эту профессию по разным причинам выглядит совершенно неуместным и встречает множество препятствий. История Шурочки — это творческий путь человека искусства, но не гения, не примы, перед которой открываются все двери, а актрисы второго, если не третьего эшелона. Сложнее всего девушке принять, что она никогда не попадёт в высшую лигу, однако оставаться верной своему делу и развивать имеющиеся способности. Психологическое развитие героини происходит на фоне её влюблённости в коварного режиссёра-экспериментатора Григория и их авантюрных приключений на пути к славе. Действие исторического романа начинается в Российской Империи в 1913 году, и Шурочку ждут освоение новой системы Станиславского, Первая мировая война, революция, тифозный поезд и даже мистическое путешествие в шаманском лесу.

«Окаянные гастроли» — дебютный роман Ольги Чередниченко, которая до этого писала путеводители-бестселлеры, в том числе «Оранжевые гиды» по Парижу, Португалии, Прибалтике, Москве. Писательница Марина Степнова в отзыве на обложке охарактеризовала произведение как «потрясающее, сложное, модернистское, оригинальное». Критик Галина Юзефович назвала его одной из пяти главных книжных новинок весны 2025 года, отметила, что «прочла, фактически не отрываясь, за полтора дня, а такое бывает не всякий раз», и призвала запомнить фамилию автора. Десяток крупнейших СМИ включил роман в свои подборки топовых книг, ради которых стоило идти на ярмарку Non/fiction, а RTVI опубликовал эксклюзивный отрывок.

«Эйзен», Гузель Яхина (АСТ, 2025)

Это произведение — не биография в традиционном смысле слова, но художественное осмысление личности и жизни режиссёра Сергея Эйзенштейна. Сама автор определяет жанр своего текста как роман-буфф. Создатель знаменитых на весь мир советских кинолент, одновременно пропагандистских и новаторских для своего времени, жил в первой половине XX века. В восьми главах последовательно рассматривается, как он создавал восемь своих картин. Сначала буйство красок, энергии, метафор в романе поражает, завораживает, затягивает, однако впоследствии бурный ритм начинает читателя утомлять. Так или иначе, «Эйзен» — яркое и совершенно точно достойная внимания новинка современной прозы от известной писательницы, которая на его страницах ищет ответ на вопрос, в чём тайна искусства.

Произведение об эксцентричном режиссёре — уже четвёртый роман Гузель Яхиной, горячо любимой читателями, но не всегда поддерживаемой критиками. Писательница всегда работает в жанре исторической прозы. Наиболее известен её дебютный роман «Зулейха открывает глаза», который получил первую премию «Большой книги» и вошёл в списки многих других уважаемых литературных конкурсов. Также экранизирован с участием знаменитых артистов. Другие произведения Гузель Яхиной «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд» также были отмечены крупнейшими премиями и продаются огромными тиражами.

«Дизайнер Жорка. Книга Первая. Мальчики», Дина Рубина (Эксмо, 2024)

«Мальчики» — это завязка нового большого романа современного классика российской литературы Дины Рубиной, которая в последнее время полюбила писать многотомные истории. В книге переплетается несколько сюжетных линий из разных временных пластов и городов. Повествование о жизненных перипетиях еврейской семьи гениального часовщика, которая бежит из Варшавы от гитлеровского нашествия сначала во Львов, а затем в Бухару, перемежаются с историей сироты Жорки из советской Астрахани, который впитывает азы профессии под руководством выросшего сына того самого часовщика. Стиль писательницы очень узнаваем, и авантюрный сюжет на фоне исторический событий сочетается с пронзительной драмой.

Автор огромного количества известных романов и обладатель множества премий Дина Рубина начала свою писательскую карьеру ещё в 1971 году. Большое количество её произведений экранизировано, и каждую новую книгу многочисленные фанаты всегда ждут с нетерпением. «Дизайнер Жорка. Книга первая. Мальчики» вошла в список премии «Ясная поляна» 2025 года.

«Улан Далай», Наталья Илишкина (АСТ, 2023)

«Улан Далай» — классический исторический роман, большая семейная сага, в которой на фоне драматичных событий XX века разворачиваются события жизней трёх поколений одной семьи донских калмыков-казаков. Служба Белому царю, военные подвиги и тяжкие мучения во время депортации — дед, отец и сын по-разному непросто проживают отпущенные им годы и по-разному воспринимают выпавшие на их долю мучения. Роман написан на основании тщательно изученных архивных материалах, бесед со свидетелями тех времён и их потомками.

«Улан Далай» — дебютный роман поволжского филолога Натальи Илишкиной, однако он продаётся большими тиражами и уже завоевал несколько престижных премий: победил в читательском голосовании «Большой книги», вошёл в короткий список и стал лауреатом номинации «Выбор читателей» «Ясной поляны» в 2024 году.

«Поход на Бар-Хото», Леонид Юзефович (АСТ, 2023)

«Поход на Бар-Хото» — свежее произведение Леонида Юзефовича, который уже много лет остаётся верен жанру исторического романа. В повести писатель обращается к своей излюбленной восточной теме, а главным поводом для разговора становится метафизика войны, которую автор препарирует со всех сторон. По сюжету вымышленный штабной офицер Борис Солодовников в 1912 году из Петербурга отправляется в Монголию. Ему предстоит участвовать в походе на Бар-Хото — маленькую крепость, которую необходимо отвоевать у Китая, чтобы сохранить территориальную целостность Монголии, которой помогает Российская Империя, имеющая там свои интересы. Восточная экзотика, связанная с буддийскими и языческими ритуалами, сочетается на страницах произведения с темой смерти и агрессии во всей их беспощадности, мерзости. Жестокости.

Прозаик и историк Леонид Юзефович несколько раз получал премии «Большая книга» и «Национальный бестселлер». За роман «Поход на Бар-Хото» в 2024 году стал лауреатом премии «Ясная поляна».

Зарубежные исторические романы

«В тайниках памяти», Мохамед Мбугар Сарр (Синдбад, 2023)

Книга начинается с довольно острых рассуждений о том, в чём задача литературы, что такое идеальный текст и к чему на самом деле стоит стремиться писателю. Дальше начинается интеллектуальный детектив на литературную тему в духе букеровского романа Антонии Сьюзен Байетт «Обладать», который перемешивается на разных этапах то с политической драмой, то с магическим реализмом как у Хулио Кортасара. А щепотка африканской экзотики добавляет книге и колорита, и прелести, и новизны, и свежей энергии. «В тайниках памяти» не в полной мере исторический роман: основная линия в нём современная, однако события не менее важной второй линии начинаются в первой половине XX века во Франции и охватывают целый период, рассказывающий о взаимоотношениях этой страны с её бывшими колониями на примере сенегальских писателей и солдат. Колониальная эпоха, Первая мировая и даже Холокост — все эти периоды находят отражение на страницах увлекательного и глубокого произведения.

Роман известного сенегальского писателя Мохамеда Мбугара Сарра, уже четвёртый по счёту, в 2021 году получил Гонкуровскую премию. Сарр стал первым уроженцем Чёрной Африки, удостоенным этой самой престижной литературной награды во Франции, и в 31 год — самым молодым её лауреатом после Патрика Гренвиля. В 2023 году «В тайниках памяти» перевели на русский язык и выпустили в России. В 2025 году роман вошёл в список премии «Ясная поляна».

«Храни её», Жан-Батист Андреа (Поляндрия No Age, 2024)

Действие исторического романа «Храни её» происходит в Италии периода фашизма. Главный герой, карлик по имени Мимо, родился в самых неблагоприятных условиях, однако с ранних лет почувствовал в себе талант к ваянию скульптур и, кровью, потом и рабским трудом, строит карьеру и пробивает себе дорогу на самый верх. Удивительным образом на протяжении всей его жизни лучшей его подругой остаётся девушка высокого происхождения Виола Орсини, которая, несмотря на деньги, великолепное образование и инженерный талант, не может пробить стену единственной уготованной ей временем роли жены и матери. «Храни её» — это настоящий гимн искусству, а также громкое высказывание на тему эпохи Муссолини и не только.

В 2023 году французский писатель, сценарист и режиссёр Жан-Батист Андреа получил Гонкуровскую премию за роман «Храни её», в 2024 произведение вышло в России, а в 2025 году пошло в список премии «Ясная поляна». Общий мировой тираж романа уже превысил 700 тысяч экземпляров.

«Завет воды», Абрахам Вергезе (Фантом Пресс, 2024)

«Завет воды» — классический исторический роман, ещё одна большая эпическая сага в нашей подборке, действие которой разворачивается в течение XX веке в индийском штате Керала. Жёсткие патриархальные традиции в нём оборачиваются величайшим счастьем для героев, мудрые слоны дружат с людьми, колониальные, расовые и кастовые принципы благородно нарушаются. Пёстрое, драматичное, наполненное красками и ярко прописанными героями полотно по традиции писателя приправлено подробнейшими медицинскими подробностями.

Знаменитый медик и не менее известный американский писатель индийского происхождения Абрахам Вергезе пишет свои масштабные романы очень долго. Обычно промежуток в выпуске романов в 15 лет катастрофически сказывается на карьере автора, но это не случай Вергезе. Его знаменитое «Рассечение Стоуна» вышло в 2008 году и распространилось огромным тиражом, а выпущенный в 2023 году «Завет воды» был выбран для участия в Книжном клубе Опры, которая позже объявила, что приобрела права на экранизацию. В России роман вышел в свет в 2024 году и вошёл в короткий список премии «Ясная поляна».

«Берта Исла», Хавьер Мариас (АСТ, 2024)

«Берта Исла» — шпионский роман, в котором не рассказывается ни об одной секретной операции. Все они остаются за кадром, упоминаются лишь намёком, а главное внимание сосредоточено на супруге мадридского дипломата, завербованного британскими спецслужбами. Действие разворачивается на фоне малоизвестных российскому читателю событий XX века — студенческих забастовок в Мадриде, Фолклендской войне между Великобританией и Аргентиной — и несколько более знакомой борьбе за независимость Ирландии. Берта Исла не знает, не имеет права ничего знать о тайной стороне жизни её мужа, она только ждёт его из заграничных поездок, связанных с секретными операциями, гадает жив ли он и жадно читает о важных мировых событиях своего времени в газетах.

Известный испанский писатель, обладатель множества международных премий Хавьер Мариас сделал свой роман «Берта Исла» парным: после его успеха выпустил также произведение под названием «Томас Невинсон», где главным героем становится шпион и супруг Берты Ислы.