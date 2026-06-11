9 июня в США прошла премьера пятой части анимационной франшизы «История игрушек». Как пишет Variety, первые отзывы у картины положительные: критики называют новый фильм студии Pixar «глубоко проникновенным», «трогательным» и достойным места в одном ряду с оригинальной картиной.

Кинокритик Скотт Мензель назвал пятую часть «идеальным сочетанием юмора, душевности и той самой магии Pixar». По его словам, фильм ставит режиссуру Pixar «рядом с первыми тремя фильмами» и «может стать одним из лучших фильмов 2026 года».

Ведущий подкаста The Movie Podcast Дэниел Батиста охарактеризовал просмотр как «поколенческий опыт», добавив, что картина рассказывает «именно ту историю, которая нам сейчас нужна». Редактор Collider Мередит Лофтус призналась, что фильм задел ее за живое. «Исследование разрыва между технологиями и обычными игрушками через историю Джесси превращается в глубоко проникновенную, трогательную историю, которая довела меня до слез», — написала она.

В центре сюжета — возвращение Вуди, Базза Лайтера и всей команды после событий четвертой части, где Вуди покинул друзей, чтобы вместе с Бо Пип помогать потерянным игрушкам находить новых хозяев. В отсутствие Вуди лидерами в комнате Бонни стали Базз и Джесси. Однако появление планшета Lilypad, который отвлекает детей от традиционных игрушек, заставляет команду воссоединиться ради нового приключения.

Режиссером картины выступил легенда Pixar Эндрю Стэнтон, известный по работе над «Валл-И» и «В поисках Немо». Ранее он участвовал в создании сценариев всех четырех частей «Истории игрушек». Тома Хэнкс, Тим Аллен и Джоан Кьюсак вернулись к своим культовым ролям, а к актерскому составу присоединились Грета Ли, Конан О’Брайен и другие.

В широкий прокат картина выходит 19 июня. В конце мая стало известно, что Тейлор Свифт записала для финальных титров оригинальную песню «I Knew It, I Knew You». Информация об этом держалась в секрете даже от актеров озвучивания. На премьере певица выступила с живым исполнением и назвала новый фильм «шедевром».