На Лазурном Берегу Франции 12 мая официально стартовал 79-й Каннский международный кинофестиваль, который продлится до 23 мая. Организаторы включили в основной конкурс 22 фильма, среди которых «Paper Tiger» Джеймса Грея со Скарлетт Йоханссон, «Hope» На Хон-джина с Алисией Викандер и «Отечество» Павла Павликовского с Сандрой Хюллер.

Жюри основного конкурса возглавил южнокорейский постановщик Пак Чхан Ук. Вместе с ним в состав судейской коллегии вошли актриса Деми Мур, режиссер Хлоя Чжао и актер Стеллан Скарсгард. Ведущей церемоний выступила французская актриса Эй Айдара, а фильмом открытия стала историческая комедия Пьера Сальвадори «Электрическая Венера».

Отдельное внимание приковано к российскому присутствию на фестивале. Андрей Звягинцев представит в главном конкурсе новую картину «Минотавр». Официальный сайт фестиваля отметил, что это первый фильм режиссера после продолжительной паузы, связанной с тяжелой болезнью.

Кроме того, в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров» будет показан фильм Кантемира Балагова «Варенье из бабочек», а работа выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов» вошла в короткометражную секцию.