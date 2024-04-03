К премьере нового сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай-Германики запустили чат-бот «Рука помощи». Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса Kion.

Телеграм-бот может порекомендовать позвонить в кризисные центры, также в нем можно найти информацию о том, что необходимо делать пострадавшим от домашнего насилия или ставшим его свидетелями.

Консультантами при создании бота стали сотрудники сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна». В разработке бота также приняли участие онлайн-кинотеатр KION и агентство по работе с блогерами WildJam.

«Мы считаем, что говорить о проблеме домашнего насилия нужно в разных форматах. Так больше людей осознает важность проблемы и ее реальность. Чат-бот „Рука помощи“ — это скорая помощь для тех, кто пострадал в результате домашнего насилия. В боте есть информация о помощи для пострадавших, для акторов насилия и для тех, кто хочет помочь своим близким. А художественное кино о домашнем насилии необходимо, потому что кино помогает рушить стереотипы о пострадавших и насильниках», — рассказала пиар-менеджер проекта «ТыНеОдна» Ольга Ручина.

Второй сезон сериала «Обоюдное согласие» рассказывает о цикле насилия в благополучной на первый взгляд семье. После убийства главы ретрит-центра раскрываются неприглядные подробности человека, который был тираном для своей жены и детей.

В проекте снимались Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков и Елена Ханга. Премьера нового сезона состоялась 1 апреля.