В издательстве «Альпина Паблишер» вышла новая версия бестселлера Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой «Пиши, сокращай 2025: Как создавать сильный текст». В нее вошли 11 новых глав. RTVI публикует отрывок о том, как писать о себе в отклике на вакансию.

Текст о себе в отклике на вакансию, на личном сайте и в соцсетях

Разберем тексты о себе, созданные для привлечения других людей: например, когда вы откликаетесь на вакансию или рассказываете о своих услугах на сайте. Обычно эти тексты сложно писать, потому что вы о себе можете рассказать много и подробно. Но что из этого важно знать читателю?

Здесь пригодится полезное действие: пусть читатель увидит, как вы поможете решить его проблемы и задачи. Для этого нужно рассказать о себе с точки зрения пользы для читателя.

Вакансия. Простой пример — отклик на вакансию. В ней буквально сказано, зачем вы нужны работодателю. Ровно об этом и требуется написать в отклике.

Рассказывать о своих навыках следует по формуле «Умею это, вот доказательства» — необязательно в этом порядке, но обязательно в паре. Примеры:

Разбираюсь в нюансах финансовой политики крупных компаний. Моим первым местом работы был журнал «Бухгалтер», где я писал статьи о том-то (ссылки).

В университете я подрабатывал корректором, пользовался инструментами такими-то, поэтому с грамотностью проблем нет.

Живу один, не женат, без детей, поэтому для меня не будет проблемой переехать в такой-то город.

Если хотите показать свои работы, то полезно не просто прислать ссылки, а рассказать о них подробно. Хорошо, когда по ссылке опубликован не сам проект (блог, страница, сайт или макет), а рассказ о нем. Тогда читателю легче понять вашу роль в этом проекте и увидеть нюансы работы, а не просто готовый продукт. Если такого рассказа нет, то можно добавить к ссылке пару слов о вашей роли . Вот пример из отклика на вакансию управляющего блогом:

Так себе. У меня есть опыт запуска блогов. Мое портфолио:…

Нормально. Я уже запускал блоги с нуля. Примеры:

— Блог компании такой-то о цветах и украшениях. Писал для него статьи и брал интервью, занимался дистрибуцией: https://…

— Блог эксперта Иванова. Я получал аудиосообщения и превращал их в полноценные статьи за 1 —2 дня, согласовывая с заказчиком и добавляя иллюстрации: https://…

— Канал магазина сего-то. Подробный рассказ о проекте: https://…

Представьте, что потенциальный работодатель не знает, на что смотреть в работе. Подскажите ему, что хорошего вы сделали.

Если мы не соответствуем каким-то требованиям вакансии, следует об этом прямо написать. Это показывает адекватность кандидата: он понимает свои ограничения, а не бросается на каждую вакансию без разбора.

Например, в вакансии требовалось владение английским на уровне C1. У нас уровень ниже. Спокойно это признаем:

Мой уровень английского ниже, чем указано в вакансии: в прошлом году я сдал экзамен на уровень B2. Если это необходимо, готов пойти на курсы английского.

Наивно полагать, что, если умолчать о своих недостатках, это никогда не всплывет. Обычно сотрудников нанимают те, кто неплохо разбирается в своей сфере, и они видят попытки приврать.

Вольная программа. Когда мы ответили на то, что написано в вакансии, можно добавить что-то от себя: о дополнительном образовании, увлечениях, предыдущем опыте — всё, что посчитаем нужным. Главное — сделать это не в начале письма, а в конце, когда читатель удовлетворился вашими ответами.

У меня диплом экономиста, поэтому я понимаю основные экономические процессы и термины. Окончил такой-то вуз. Обучался редактуре по книгам «Пиши, сокращай», «Ясно, понятно» и «Уступите место драме». Прошел такие-то курсы. Увлекаюсь овощеводством. Женат, воспитываю дочь.

Такие детали помогают читателю понять, что перед ним нормальный живой человек.

Последний штрих — добавьте предложение о том, на какую ваканcию и в какой компании вы откликаетесь. Это на случай, если ваш адресат одновременно читает отклики на множество вакансий. Достаточно простого «Откликаюсь на вакансию такую-то, опубликованную там-то».

Всё вместе получится примерно так. Представим, что откликаемся на вакансию аналитика данных; требования — профильное образование или курсы; знание таких-то программ; опыт от года; владение английским не ниже уровня B2 и понимание сфе ры розничной торговли:

Здравствуйте! Откликаюсь на вакансию аналитика в компании «…».

Меня зовут Иван, мне 28 лет. Я выпускник факультета прикладной математики такого-то института, направление «…».

Работаю аналитиком и специалистом по данным с 2022 года. Ранее работал в компаниях «…» и «…».

У меня есть опыт в сфере торговли: в компании «…» реализовал проект по парсингу цен с сайтов и приложений конкурентов.

Основные инструменты на прошлых местах работы — …

Владею английским на уровне B2. Увлекаюсь волейболом, женат, воспитываю дочь.

Буду рад продолжить общение. (Далее контактная информация)

А вот отклик от человека, который не соответствует части требований, но готов наверстать:

Здравствуйте! Откликаюсь на вакансию аналитика в компании «…».

Меня зовут Иван, мне 28 лет. Я работаю аналитиком и специалистом по данным в компании «…» с 2024 года. Использую PowerBI. Опыта в таких-то программах нет, но готов изучить.

У меня нет профильного образования: работу аналитика изучал на практике и по видеоурокам «…». Уровень английского — B1, но могу его подтянуть, если это будет необходимо.

Буду рад продолжить общение. (Далее контактная информация)

Спокойно и по делу

В теории всё легко: берешь тезисы из вакансии, отвечаешь по пунктам. Но на практике возникают проблемы. Вот некоторые из них:

❌ Драма. Во многих откликах авторы описывают свою сложную жизнь. Обычно это тяжелое детство, много переездов, семейная трагедия и еще что-то вызывающее жалость. Далее — болезни, смерть близкого или существование на грани банкротства. Всё подается в контексте, что эта работа — последний шанс и поэтому человек будет очень стараться.

Работодателям обычно не нравятся такие отклики. Жалость — плохой фундамент рабочих отношений. А люди в тяжелой жизненной ситуации — это потенциальный риск для работодателя. Что, если сотруднику потребуется срочное лечение? Что, если он лишится дома? Это отразится на работе.

Понятно, что любой человек может попасть в сложную ситуацию. Но начинать работать с тем, кто сразу с порога тащит за собой груз проблем, довольно рискованно.

Особенно трудно бывает кандидатам, которые сразу ссылаются на ограничения по здоровью. Мол, «я инвалид второй группы и ищу хоть какую работу» (читается как «вы обязаны меня взять, иначе вы плохой человек»). Иногда такие заходы не повышают, а снижают шанс на продолжение разговора.

❌ От сотворения мира. Часто встречаются отклики, где история соискателя начинается если не с рождения, то со старших классов школы. Предполагается, мы как читатели должны сделать вывод, что человек всю жизнь хотел заниматься этой работой. А раз так — просто обязаны его пригласить.

Но в реальности мало кому важно, чем кто-либо занимался в школе. Смотрят на сегодняшние навыки, а не на детство.

❌ Письма фанатов. Иногда встречаются заявления, что кандидат страстно любит нашу компанию, читает наш блог, с детства хотел у нас работать и смотрел все интервью с нашим руководителем. Похоже, кандидат думает так: «Моя любовь и восторг — это преимущества. Лучше работать с фанатами, чем с какими-то людьми с улицы».

Но руководители знают, что работать с фанатами — плохая идея. Они приходят с завышенными ожиданиями и быстро разочаровываются. Это не значит, что нужно работать с врагами. Но слишком обильные похвалы, любовь и поклонение — не преимущество.

❌ Нужно выделиться. Отклик на вакансию пишут в нейтральном тоне: без эмоциональных слов, языковой игры и особых средств выразительности. Просто спокойный сухой текст. Так принято общаться по делу среди малознакомых людей.

Понимая эту традицию, кандидат может решить, что обязан проявить себя. Вот лежит у рекрутера пачка «серостей», а он, такой находчивый, сейчас выделится на их фоне. И начинается: разговорные заходы, отклики в стихах, необычный тон и прочие непрошеные проявления креативности. Так пытается сделать каждый пятый.

Беда в том, что у любого нанимающего человека много откликов и мало времени. Его задача — как можно скорее найти адекватных кандидатов. Обычно нет времени вникать в каждый отклик: ты пробегаешься взглядом по тексту в поиске ключевых слов. Если перед тобой не стандартное письмо, а что-то особенное, то на его изучение потребуется больше времени. Зачем это делать, если есть десять более адекватных кандидатов?

В теории могут быть вакансии, где в откликах можно раскрыть творческий потенциал. Ваш ли это случай — вам виднее.