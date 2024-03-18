То, что принято называть «современным искусством», уже не вмещается в рамки привычных искусствоведческих понятий. Художники создают нечто большее, чем картины или скульптуры: перфомансы, инсталляции, диджитал-арт, изобретают новые формы. Искусствовед, основатель и куратор ярмарки современного искусства Art Russia / Арт Россия Елизавета Фролова рассказала RTVI, как меняется мир искусства и как научиться понимать современных авторов. Она также поделилась подробностями о ярмарке, которая пройдет в московском Гостином дворе с 28 по 31 марта.

Что такое современное искусство

Часто к современному искусству относят все, что создавали художники с 50-х годов прошлого века, а согласно одному из последних исследований, искусство наших дней начинают обозначать как ультрасовременное.

Если совсем кратко, то современное искусство — это то, что создано здесь и сейчас, отражает действительность и отвечает на вызовы современности. К современному искусству относят самые разные направления, которые, на первый взгляд, могут не иметь ничего общего с общепризнанными мировыми шедеврами: например, комиксы или видеоигры. Если говорить о базовых формах, то это прежде всего изящные виды искусств. К ним причисляют живопись, графику, скульптуру и архитектуру. Для современного искусства также характерны такие проявления, как инсталляция и перформанс.

Возможно, в ближайшее время мы столкнемся с тем, о чем говорила Ирина Александровна Антонова (бывший директор Пушкинского музея): понятие современного искусства стало настолько широким и так далеко вышло за рамки изящных искусств, что необходимо пересмотреть подходы к его восприятию и переосмыслить сам культурный феномен. В настоящий момент добавляются новые виды и форматы. К примеру, Science Art — картины, созданные искусственным интеллектом. Все это приводит к тому, что экспертам в ближайшие годы необходимо разработать методологию, которая даст возможность оценивать и категоризировать современное искусство.

Для того, чтобы научиться понимать современное искусство, важны два фактора: насмотренность и знание основ, причем одна сущность неотделима от второй.

Еще несколько лет назад многие эксперты считали, что главную роль играет насмотренность. Говорилось о том, как важно ходить на выставки, посещать события, смотреть в интернете, какие выставки, коллекции, художники сейчас популярны. Из-за этой роли, которой наделили насмотренность, она превратилась в пресловутый «багаж» из картинок. Поэтому насмотренность, конечно, важна, но для того, чтобы на самом деле научиться понимать современное искусство, необходимо для начала познакомиться с классикой. Как минимум, изучить краткую историю искусств, и уже после осмысления понятия искусства в целом переходить к изучению и оценке искусства современного.

О трендах в современном искусстве

Тренды — это всегда вопрос циклов. Сейчас циклы стремительны: буквально полтора года назад все ушли в криптовалютные истории, в частности в NFT. Художники, следуя трендам, очень активно занимались NFT и видели в этом будущее. Но время показало, что эксперты, отрицающие высокий потенциал данной темы, были правы. Прошло полтора года и никакой веры в технологию не осталось, сейчас NFT умирает.

Зритель устал от цифровизации, от онлайн-форматов. Интерес возвращается к традиционным формам искусства, таким как живопись, керамическая скульптура. Даже в рамках Art Russia / Арт Россия, не беря в расчет международные ярмарки, наглядно видно, каким успехом пользуются художники, которые работают с керамикой.

Говоря о трендах, стоит упомянуть комиксы и видеоигры, которые только недавно начали признавать как искусство. Не все с этим согласны, есть эксперты, которые говорят, что комиксы являются массовым искусством, искусством для всех. Они ссылаются на то, что комиксы и видеоигры — это всегда тиражные работы. Руководствуясь этой логикой, тиражные работы того же Уорхола также можно считать массовым искусством.

В искусстве в первую очередь важно то, какое воздействие оно оказывает на людей, и тут на первое место выходит концепция — важны мысли, которые хочет донести создатель до зрителя. Например, возьмем всем известную игру Minecraft — у нее огромное воздействие на аудиторию, и она уже вышла за пределы понятия «игра» и стала пространством, где люди могут творить, воплощая креативные идеи.

О ярмарках современного искусства

Если выстраивать пирамиду влияния на отрасль разных арт-событий, арт-объединений, арт-направлений, то на вершине, безусловно, будут стоять ярмарки. Потому что ярмарка может на одной площадке, в один период объединить огромное количество участников арт-мира: галеристов, художников, коллекционеров, исследователей, экспертов и широкую публику. Этого не может сделать ни одна галерея, даже если у нее каждый месяц проходят выставки.

Через проведение таких масштабных ежегодных событий мы повышаем уровень международной художественной ценности российских художников. На текущий момент, на международном рынке широко известны китайские, американские, европейские и даже африканские художники, а вот российских мало кто сможет вспомнить. Большинство, конечно, знают Айвазовского, Шишкина, но на этом — все.

Для того, чтобы наши художники начали обретать значение на зарубежной арт-арене, прежде всего важно вкладываться и развивать их в России. Приведем простой пример из опыта Китая: китайцы в свое время стали покупать свое искусство, поддерживать его и на государственном, и на частном уровнях, и со временем весь мир постепенно узнал про китайское искусство, цены на него выросли, китайские художники стали ценится во всём мире, их стали приглашать на выставки и в галереи. В этом и есть основный смысл проведения ярмарок: если мы не поддержим наше современное искусство сами, то никто нам в этом не поможет, и мы не сможем вывести его на достойный уровень.

Об Art Russia / Арт Россия

Когда мы создавали Art Russia / Арт Россия, мы преследовали несколько целей. В первую очередь мы хотели помочь художникам, чтобы они могли начать зарабатывать и жить за счёт своего призвания. Помимо этого была цель наладить диалог, поставить галеристов и художников рядом, дать им возможность познакомиться и найти точки соприкосновения.

Во-вторых, мы хотели показать как можно большему числу людей, что жить без искусства невозможно, что оно окружает человека не только в форме картин или скульптур, а вдохновляет людей на создание обычных предметов, которые нас окружают.

Если говорить об особенностях Art Russia / Арт Россия, то это событие, которое объединяет на своей территории абсолютно разных людей: на ярмарку приходят как уже увлеченные искусством посетители, так и те, кто только начинает к нему присматриваться. Как минимум ярмарка дает возможность посмотреть новые работы и послушать экспертов. А это уже первый шаг к знакомству с огромным миром современного искусства.

Художники попадают на ярмарку через двухэтапный отбор. В среднем, каждый год к нам приходит 4000 заявок, а отбирается только 100 участников. Первое, на что мы обращается внимание, — новизна идеи и концепции. Второе — качественное техническое исполнение.

Главной целью Art Russia / Арт Россия всегда было открывать что-то новое. Именно на Art Russia / Арт Россия впервые в нашей стране была создана детская территория. Как и со взрослыми художниками, проходил отбор работ, разрабатывалась программа мастер классов, создавалась полноценная экспо-зона, — с той разницей, что дети участвуют бесплатно. Ярмарка была первой в этом направлении, а сейчас уже можно видеть, что был задан тренд: за Art Russia / Арт Россия потянулись другие ярмарки.

Продолжая разговор про тренды, в этом году Art Russia / Арт Россия вновь в авангарде, размещая рядом с привычными формами новые виды искусства. Важно поднимать такие темы, потому что эти нестандартные направления привлекают невероятное количество людей и последователей, и, так или иначе, влияют на арт-рынок.

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