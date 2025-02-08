В преддверии Дня Святого Валентина ведущий RTVI Дмитрий Игнатов подготовил советы для тех, кто хочет отметить праздник в приятной компании и удивить кулинарными познаниями.

Закуски

Готовить ужин мечты начнем с закусок. Устрицы — эффектно, дорого и на любителя, и лучше их все-таки заказывать в ресторане, иначе готовить вы их будете долго. Берите креветки — проверенный вариант на все времена! А еще внешне они напоминают запятые, как бы намекая, что вечер ещё не окончен.

Рецепт креветок от Игнатова

Первый вариант — для уверенных в себе

Креветки фламбе

Ингредиенты

8 королевских креветок

15 мл оливкового масла

веточка томатов черри

3 веточки тимьяна

3 зубчика чеснока

1 красная луковица

50 мл коньяка

Замаринуйте креветки в оливковом масле с чесноком и тимьяном примерно на 20 минут. Обжарьте креветки на сковороде, не убирая чеснок, с добавлением красного лука и оливкового масла. Затем добавьте черри и коньяк, фламбируйте [фламбирование — обработка блюда, когда его поливают алкоголем и поджигают]. Перед подачей добавьте острый перец и петрушку. Украсьте ваше блюдо лимоном и свежим базиликом.

Второй вариант — для эстетов

ЗОЖ-канапе

Ингредиенты:

1 огурец

50 г йогурта

8 королевских креветок

1 авокадо

1 лайм

зелень (любая)

Огурец нарезать колечками средней толщины. Размять вилкой мякоть авокадо. Добавить йогурт и сок лайма. Посолить и поперчить. Креветки очистить, посолить. Обжарить креветки на оливковом масле до золотистого цвета. На огурцы выложить крем из авокадо и йогурта, а сверху обжаренные креветки. Мелко нарезать любимую зелень и посыпать канапе.

Шеф-повар ресторана Eva Бахтияр Шамсиев рассказал мне, что для него идеальное свидание — классно провести время дома и приготовить что-нибудь самому. Он добавил, что нет идеального блюда на этот день, но можно постараться и подготовить десерт в виде сердца.

Горячее

Паста — королева свиданий: ею невозможно наесться до тяжести, но она оставляет приятное чувство сытости. Плюс, вы всегда можете пошутить, что спагетти — это ваш совместный путь в отношениях: длинный, запутанный, но сытный.

Чего избегать

Главное, избегайте горошка — все-таки у него есть секрет, который порой заканчивается беготнёй в туалет, а это не добавит романтики. Чеснок — враг номер один. Он, конечно, полезен, но его запах остаётся с вами дольше, чем бывшие в соцсетях. То же самое касается лука — романтичные поцелуи должны быть ароматными, а не «острыми». Хотя….

Идеальное блюдо для свидания, по мнению моего приятеля Парура, — это отварная картошка, лук и скумбрия. Гастропарой послужит 0,5 студеной православной водочки премиум качества. Вот, чем он объяснил такой выбор: не стоит тратить время не на своего человека, а тут будет сразу все понятно. К тому же, лучший блеск губ — жирная скумбрия, а не какой-то там RODE. Водочка смажет всю неловкость бытия, да и раскрепостит на искренний разговор.

На сладенькое

Переходим к десерту. Тут всё просто: клубника в шоколаде, потому что она выглядит, как маленький праздник на тарелке. Да, пошло, но так вкусно. Шеф-кондитер YAUZA Дарья Серебрякова Шеф-кондитер YAUZA поделилась со мной своим рецептом десерта на 14 февраля. Так как это праздник чувств, любви и страсти, десерт должен идеально этому соответствовать. Никаких тяжёлых кремов и сложных текстур — только лёгкость, свежесть и продукты, усиливающие романтическое настроение.

Свежий гребешок — натуральный афродизиак. Отлично с ним будут сочетаться клубничный мармелад и сорбет из брусники, которые добавят лёгкость и баланс. Соус понзу [японский соус из сока лайма и лимона с соевым соусом] придаст пикантность, а кислотность сорбета улучшит пищеварение, что особенно уместно после плотного ужина и перед страстной ночью.

«Как человек с художественным образованием и кондитерским опытом, я жуткий эстет. Для меня важно, чтобы в ужине были видны красота, душа и старание партнёра. Конечно, я оценю и картошку с селёдкой, если она будет подана с любовью и особым подходом, но в глубине души мне хочется видеть, что мой партнёр готов потрудиться ради чего-то особенного», — добавила она.

Напитки

Напитки заслуживают особого внимания. Главное, не переборщите с алкоголем: вы же хотите нежностей, а не глубокого сна на диване. Позвольте представить вам рекомендации по интересным винам от моего друга Егора Орлова, шеф-сомелье.

Идеальное вино для свидания должно быть полезным. Чтобы облегчить общение и задать тон вечеру на первом свидании, он посоветовал избегать игристых, тяжёлых и красных вин. Красное вино обладает медитативным эффектом, а игристые напитки могут быть слишком весёлыми.

Лучшим выбором станут лёгкие французские белые вина с более минерализированным вкусом. Это могут быть Шабли или Самюр из Долины Луары — регион, который незаслуженно остаётся в тени. Также можно выбрать более понятный Совиньон Блан для первого знакомства с винами.

Для разговоров и вечеринок с друзьями отлично подойдёт Шампань. Если вы хотите предложить людям что-то более простое, то Просекко станет отличным выбором.

Если не получилось с ужином

Не стоит забывать об атмосфере для романтического вечера. Никаких слишком ярких лампочек — сделайте мягкий свет или зажгите свечи. Итак, вы вооружены: у вас закуска, паста, десерт, коктейли и обаяние. Если все же ничего не выйдет приготовить самостоятельно, стоит все же задуматься о брони в ресторане.

Шеф-повар ресторана Savva, владелец закусочной «Шмак» Андрей Шмаков рассказал, что у него будет сет меню по книге «Пять языков любви». «Если честно, то я вообще этот праздник никогда не справлял. Не понимаю его значения. Думаю, у каждого человека есть свое идеальное блюдо для свидания. У кого-то это шампанское, а у кого-то хинкали с пивом! Все зависит от этих романтиков, которые справляют и радуются этому дню!» — поделился он.

Если после всего этого ничего не случится, то проблема точно не в еде! Ребят, девчат, нет никаких правил! Фантазируйте! Желаю, чтоб каждый вечер вас ждал вкусный ужин и любимый человек!