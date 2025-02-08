В преддверии Дня Святого Валентина ведущий RTVI Дмитрий Игнатов подготовил советы для тех, кто хочет отметить праздник в приятной компании и удивить кулинарными познаниями.
Закуски
Готовить ужин мечты начнем с закусок. Устрицы — эффектно, дорого и на любителя, и лучше их все-таки заказывать в ресторане, иначе готовить вы их будете долго. Берите креветки — проверенный вариант на все времена! А еще внешне они напоминают запятые, как бы намекая, что вечер ещё не окончен.
Рецепт креветок от Игнатова
Первый вариант — для уверенных в себе
Креветки фламбе
Ингредиенты
- 8 королевских креветок
- 15 мл оливкового масла
- веточка томатов черри
- 3 веточки тимьяна
- 3 зубчика чеснока
- 1 красная луковица
- 50 мл коньяка
Замаринуйте креветки в оливковом масле с чесноком и тимьяном примерно на 20 минут. Обжарьте креветки на сковороде, не убирая чеснок, с добавлением красного лука и оливкового масла. Затем добавьте черри и коньяк, фламбируйте [фламбирование — обработка блюда, когда его поливают алкоголем и поджигают]. Перед подачей добавьте острый перец и петрушку. Украсьте ваше блюдо лимоном и свежим базиликом.
Второй вариант — для эстетов
ЗОЖ-канапе
Ингредиенты:
- 1 огурец
- 50 г йогурта
- 8 королевских креветок
- 1 авокадо
- 1 лайм
- зелень (любая)
Огурец нарезать колечками средней толщины. Размять вилкой мякоть авокадо. Добавить йогурт и сок лайма. Посолить и поперчить. Креветки очистить, посолить. Обжарить креветки на оливковом масле до золотистого цвета. На огурцы выложить крем из авокадо и йогурта, а сверху обжаренные креветки. Мелко нарезать любимую зелень и посыпать канапе.
Шеф-повар ресторана Eva Бахтияр Шамсиев рассказал мне, что для него идеальное свидание — классно провести время дома и приготовить что-нибудь самому. Он добавил, что нет идеального блюда на этот день, но можно постараться и подготовить десерт в виде сердца.
Горячее
Паста — королева свиданий: ею невозможно наесться до тяжести, но она оставляет приятное чувство сытости. Плюс, вы всегда можете пошутить, что спагетти — это ваш совместный путь в отношениях: длинный, запутанный, но сытный.
Чего избегать
Главное, избегайте горошка — все-таки у него есть секрет, который порой заканчивается беготнёй в туалет, а это не добавит романтики. Чеснок — враг номер один. Он, конечно, полезен, но его запах остаётся с вами дольше, чем бывшие в соцсетях. То же самое касается лука — романтичные поцелуи должны быть ароматными, а не «острыми». Хотя….
Идеальное блюдо для свидания, по мнению моего приятеля Парура, — это отварная картошка, лук и скумбрия. Гастропарой послужит 0,5 студеной православной водочки премиум качества. Вот, чем он объяснил такой выбор: не стоит тратить время не на своего человека, а тут будет сразу все понятно. К тому же, лучший блеск губ — жирная скумбрия, а не какой-то там RODE. Водочка смажет всю неловкость бытия, да и раскрепостит на искренний разговор.
На сладенькое
Переходим к десерту. Тут всё просто: клубника в шоколаде, потому что она выглядит, как маленький праздник на тарелке. Да, пошло, но так вкусно. Шеф-кондитер YAUZA Дарья Серебрякова Шеф-кондитер YAUZA поделилась со мной своим рецептом десерта на 14 февраля. Так как это праздник чувств, любви и страсти, десерт должен идеально этому соответствовать. Никаких тяжёлых кремов и сложных текстур — только лёгкость, свежесть и продукты, усиливающие романтическое настроение.
Свежий гребешок — натуральный афродизиак. Отлично с ним будут сочетаться клубничный мармелад и сорбет из брусники, которые добавят лёгкость и баланс. Соус понзу [японский соус из сока лайма и лимона с соевым соусом] придаст пикантность, а кислотность сорбета улучшит пищеварение, что особенно уместно после плотного ужина и перед страстной ночью.
«Как человек с художественным образованием и кондитерским опытом, я жуткий эстет. Для меня важно, чтобы в ужине были видны красота, душа и старание партнёра. Конечно, я оценю и картошку с селёдкой, если она будет подана с любовью и особым подходом, но в глубине души мне хочется видеть, что мой партнёр готов потрудиться ради чего-то особенного», — добавила она.
Напитки
Напитки заслуживают особого внимания. Главное, не переборщите с алкоголем: вы же хотите нежностей, а не глубокого сна на диване. Позвольте представить вам рекомендации по интересным винам от моего друга Егора Орлова, шеф-сомелье.
Идеальное вино для свидания должно быть полезным. Чтобы облегчить общение и задать тон вечеру на первом свидании, он посоветовал избегать игристых, тяжёлых и красных вин. Красное вино обладает медитативным эффектом, а игристые напитки могут быть слишком весёлыми.
Лучшим выбором станут лёгкие французские белые вина с более минерализированным вкусом. Это могут быть Шабли или Самюр из Долины Луары — регион, который незаслуженно остаётся в тени. Также можно выбрать более понятный Совиньон Блан для первого знакомства с винами.
Для разговоров и вечеринок с друзьями отлично подойдёт Шампань. Если вы хотите предложить людям что-то более простое, то Просекко станет отличным выбором.
Если не получилось с ужином
Не стоит забывать об атмосфере для романтического вечера. Никаких слишком ярких лампочек — сделайте мягкий свет или зажгите свечи. Итак, вы вооружены: у вас закуска, паста, десерт, коктейли и обаяние. Если все же ничего не выйдет приготовить самостоятельно, стоит все же задуматься о брони в ресторане.
Шеф-повар ресторана Savva, владелец закусочной «Шмак» Андрей Шмаков рассказал, что у него будет сет меню по книге «Пять языков любви». «Если честно, то я вообще этот праздник никогда не справлял. Не понимаю его значения. Думаю, у каждого человека есть свое идеальное блюдо для свидания. У кого-то это шампанское, а у кого-то хинкали с пивом! Все зависит от этих романтиков, которые справляют и радуются этому дню!» — поделился он.
Если после всего этого ничего не случится, то проблема точно не в еде! Ребят, девчат, нет никаких правил! Фантазируйте! Желаю, чтоб каждый вечер вас ждал вкусный ужин и любимый человек!