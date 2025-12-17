Фестиваль креативных тюбингов «Mash на горке» прошел 13 декабря в парке 50-летия Октября. Ключевым событием стали заезды на самодельных тюбингах, где участники поражали жюри и зрителей невероятными конструкциями и концептуальными костюмами. Всего состоялось 30 заездов, победители которых были награждены медалями.

Участники подошли к соревнованиям с большой фантазией, представив тюбинги в виде тарелки с блинами, салата «Оливье» и даже летающей тарелки пришельцев. Один из гостей в костюме инопланетянина рассказал, что «прилетел» на фестиваль со своим «пепелацем» и даже познакомил корреспондентов с шутливым аппаратом для мыльных пузырей «акуляром счастья».

«Фестиваль прошел успешно, и мы учли пожелания участников для будущих мероприятий. «Mash на горке» стал пространством, где люди встречаются офлайн, участвуют в творческих активностях, соревнуются и получают удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения. Такой подход позволяет укреплять сообщество и делать каждый визит на фестиваль запоминающимся», — прокомментировал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Открыла активную часть программы амбассадор движения «Здоровое Отечество», спортивный блогер Анастасия Тукмачева, которая провела для участников зимнюю зарядку и короткий стрейчинг. Она отметила, что фестиваль, не требующий специальной подготовки, — отличный повод для зимней активности с семьей и друзьями, а креативный подход к оформлению снарядов может привлечь новых участников.

Ведущий SHOT Пётр Скуфанов пришёл на фестиваль с яркой «ракетой», подчеркнув особый характер события. Гости высоко оценили атмосферу, отмечая позитивный настрой ведущих и участников. Для комфортного отдыха работали интерактивные зоны: Mash «Инструменты для создания новостей», семейная «Рыбалка» от Mash Room с игрушками в виде знаменитостей и игровая зона «Сосули» с медийным кольцебросом.