Коллаген отвечает в организме за эластичность кожи, однако поддержание его выработки с возрастом становится все сложнее. Для того, чтобы восполнить баланс, необходимо добавлять в свой рацион продукты, которые помогают этому белку восполняться, и следить за потреблением витаминов. Нутрициолог Елена Женина в разговоре с RTVI рассказала о том, что еще помогает улучшить выработку коллагена и как этот белок способен продлить молодость.

Коллаген улучшает состояние кожи, волос, ногтей, замедляет старение, оздоравливает суставы и кости. Наибольшее количество пептидов коллагена содержится в костях и коже свиней, быков, рыб и морепродуктах.

Коллаген — нитевидный белок, для синтеза которого требуются аминокислоты — аланин, глицин, пролин, гидроксипролин, аргинин, серин, глутаминовая кислота. Отличается высокой механической прочностью, нерастворим в воде. Один из главных строительных белков нашего организма, входящий в состав сухожилий, связок, волокон, кровеносных сосудов, тканей органов и даже зубов. Благодаря своей структуре коллаген улучшает эластичность, упругость и прочность всем тканям организма.

С возрастом выработка этого белка в организме снижается, как следствие, страдают органы и наш внешний вид. Боли в суставах, остеопороз, ломкость сосудов, мышечное напряжение, быстрая утомляемость, ухудшение качества кожи и общего состояния могут свидетельствовать о нехватке коллагена в организме.

Что влияет на снижение выработки коллагена?

Возраст — после 25 лет уровень выработки белка организмом постепенно падает.

Окружающая среда — отсутствие свежего воздуха и избыток УФ-лучей разрушают коллаген.

Дефициты — недостаток питания, витаминов и минералов снижает уровень коллагена и замедляет его синтез.

Вредные привычки — табак, электронные сигареты и алкоголь оказывают разрушительное действие на белок и его выработку.

Стресс — недостаточный сон и наличие стресса увеличивают уровень гормона кортизола, который разрушает коллаген.

Болезни — аутоиммунные заболевания, артриты, заболевания, связанные с нарушением соединительной ткани, влияют на уровень коллагена.

Генетические особенности — уровень белка в организме находится в прямой зависимости от генетики.

Что необходимо для увеличения синтеза коллагена?

Питание — полноценный сбалансированный рацион, богатый белками, витаминами, минералами и аминокислотами.

Защита от УФ-лучей — использование солнцезащитной косметики, ношение одежды, предохраняющей кожу от агрессивного воздействия ультрафиолета.

Спорт — регулярные занятия способствуют улучшению кровообращения, росту мышечной массы и синтезу коллагена за счет улучшения кровообращения.

Уход за кожей — массажи, маски, обертывания, кремы позволяют сохранить упругость кожи, волос, ногтей и замедлить разрушение коллагеновых волокон.

Сон — циркадные ритмы, полноценный сон и отдых улучшают выработку коллагена.

Позитив — снижение уровня стресса дает потрясающие видимые результаты.

Витамины и микроэлементы — Витамин А, C, D, Е, железо, кремний, цинк, сера, медь и БАДы коллагена стимулируют синтез белка в организме и восполняют его дефицит.

Для восполнения дефицита современный фармакологический рынок предлагает БАДы и витаминные комплексы, обогащенные коллагеном в разной форме для приема внутрь.

Попробуем вместе разобраться в многообразии предлагаемых продуктов.

Хочу напомнить, что у нашего организма свои представления о красоте и здоровье. Если он сталкивается с дефицитом белка, то в первую очередь продукты коллагена будут направлены на восполнение дефицитов жизнедеятельности — обновления мышечной, хрящевой и других тканей, поддержку иммунной и эндокринной систем и только потом на повышение качества и упругости кожи, волос и ногтей.

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