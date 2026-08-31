В преддверии начала учебного года родители будущих первоклассников традиционно обустраивают рабочие места: покупают столы, стулья и лампы. Однако, по словам Александра Коршунова, менеджера по развитию сегментов DIY и Акустика компании «РОКВУЛ», за этими заботами почти всегда упускают из виду шум — фактор, который напрямую влияет на способность ребенка концентрироваться, высыпаться и адаптироваться к школьной нагрузке.

Первый класс — серьезное испытание для нервной системы. Новый режим, коллектив и необходимость подолгу удерживать внимание требуют от ребенка больших усилий. Фоновый шум, по данным специалистов по акустике, мешает этим процессам, причем детская нервная система реагирует на посторонние звуки острее, чем взрослая. «Комфортные акустические условия во многом упростят этот процесс, причем не только для ученика, но и для учителя, — отмечается в исследовании компании. — Грамотно спланированная акустика в помещении повысит разборчивость речи, и детям не придется напрягаться, чтобы расслышать слова учителя».

Проблема подтверждается статистикой: согласно опросу родителей, проведенному в 2025 году, 58% респондентов, учившихся в 90-х и 2000-х годах, признались, что не любили школу именно из-за постоянного шума в ней. Сейчас трое из четырех школьников сталкиваются с воздействием очень громких звуков в собственной школе. Дома ребенок должен иметь возможность компенсировать эту нагрузку, и комната для занятий и отдыха в этом способна помочь, считают эксперты.

Российские санитарные нормы устанавливают допустимый уровень шума в жилых помещениях днем (с 7:00 до 23:00) — не более 40 дБА, ночью — 30 дБА. Максимальный уровень для кратковременных звуков (например, громкого разговора) — 55 дБА днем и 45 дБА ночью. Если фоновый шум в комнате школьника заметно превышает норму, стоит задуматься о дополнительной звукоизоляции, предупреждают специалисты.

Основные виды шума в многоквартирных домах — воздушный (разговоры, музыка) и ударный (шаги, передвижение мебели), которые легко передаются через перекрытия и стены. Для защиты от воздушного шума достаточно конструкции из каменной ваты толщиной 10 мм, обшитой листами ГКЛ. Если же основной источник дискомфорта — удары от соседей сверху, потребуется комплексный подход «комната в комнате».

Организация рабочей зоны в детской — важный этап. Рабочее место желательно располагать как можно дальше от стен, граничащих с кухней, санузлом, шахтой лифта, через которые передаются характерные стуки и вибрации. Отдельного внимания заслуживает входная дверь: если разница между открытым и закрытым положением почти не ощущается, дверной проем стоит дополнительно уплотнить. Та же проверка пригодится и для межкомнатной двери в детскую.

В качестве эффективного решения проблемы специалисты предлагают звукоизолирующие системы с использованием каменной ваты, которая за счет своей волокнистой структуры рассеивает звуковую энергию и снижает передачу шума на десятки децибел. «Первый учебный год и без того потребует от ребенка немало сил на адаптацию, — отмечают в компании «РОКВУЛ». — Родители не в силах облегчить эту часть пути, но могут позаботиться о том, чтобы дома у ребенка было тихое место для уроков и отдыха после школы».