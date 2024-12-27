С 26 по 29 декабря в Центральном Манеже проходит II Московская Неделя Красоты. Более 500 российских брендов представили свою продукцию, включая косметику, аксессуары, праздничный декор и кондитерские изделия. Гости мероприятия могут послушать лекции известных спикеров, принять участие в мастер-классах и присмотреть новогодние подарки себе и близким. Подробнее о том, как проходит Московская Неделя Красоты — в фоторепортаже RTVI.

Выставку посетил и Дмитрий Губерниев, который обратил внимание на товары московского производства. «Мы видим, как город развивается и предлагает лучшие решения — будь то товары для красоты или проекты, направленные на улучшение качества жизни. Это еще раз подчеркивает, что мы можем делать хорошо и качественно, мы можем здорово работать», — прокомментировал он. Телеведущий приобрел поделки слабовидящих детей. Вырученные средства от таких покупок идут в поддержку «Дома слепоглухих».