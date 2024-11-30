29 ноября в Москве началась V Московская неделя интерьера и дизайна. Выставка проходит на ВДНХ в павильонах № 55 и 57 до 2 декабря. На мероприятии ожидаются более 50 мастер-классов, экскурсии по экспозиции, выступления 180 экспертов деловой программы, арт-объекты, консультации дизайнеров.

«Набирает популярность важный глобальный тренд — мы видим, как в мире зарождается интерес и любовь ко всему русскому. Дизайн вносит существенный вклад в этот процесс — он становится незаметной, тихой силой. И это то, чем занимается сегодня не только отечественная индустрия дизайна в целом, но и каждый из нас, ее представителей, как человек, живущий и работающий в России», — заявил на выставке президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.