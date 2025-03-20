Музыкант Канье Уэст (Йэ) в соцсети X опубликовал множество постов подряд, в которых в частности обвинил свою бывшую жену Ким Кардашьян в секс-торговле детьми, составил список всех, кто его «предал», назвал семью Кардашьян «секс-работницами» и заявил, что у детей Джей Зи и Бейонсе «отклонения в развитии».

Он начал тред с того, что у младших детей Бейонесе и Джей Зи «отстают в развитии» якобы из-за искусственного оплодотворения, добавив, что Джей Зи, вероятно, «убьет» Уэста после таких высказываний, но «кто-то же должен был это сказать». После этого Уэст удалил пост и написал, что очень любит Джей Зи, хотя тот и предпочел ему Кендрика Ламара для выступления на Супербоуле. Также музыкант припомнил, что Джей Зи не пришел на первую свадьбу Уэста.

Затем музыкант затронул тему отношений со своей бывшей женой Ким Кардашьян. По словам Уэста, она якобы не дает ему видеться с детьми. Он подчеркнул, что не видел своего десятилетнего сына Сейнта уже шесть недель. Также Уэст осудил бывшую супругу за то, как она одевает их детей — музыканту показался выбор нарядов для их старшей дочери Норт слишком откровенным. Кроме того, ему не понравилось то, что Норт планирует записать совместный трек рэпером Playboi Carti, против которого Уэст выступает. Затем он опубликовал фото своей младшей семилетней дочери Чикаго, написав, что ему даже не разрешили прийти на ее день рождения.

«Кардашьяны — секс-работники и они занимаются секс-торговлей детей, которых специально растят для этого», — утверждает Уэст.

Он также добавил, что его часто «осуждают за поддержку Трампа», при этом, по его словам, никто не говорит о том, что Ким Кардашьян делает с его детьми.

«Я на сто процентов уверен, что моих детей вовлекли в секс-торговлю», — утверждает Уэст.

После этого музыкант опубликовал масштабный список тех, «кто его предал». В нем оказались среди прочих: Ким Кардашьян и ее семья, дети Уэста, рэпер Трэвис Скотт, Джей Зи, креативный директор Демна Гвасалия, бренды Balenciaga, Adidas, «темнокожее сообщество» и «конечно, евреи».

В завершении треда Уэст ответил комментаторам, рекомендовавшим музыканту обратиться за медицинской помощью. «Мне что, запрещено высказываться? Почему после всего того, что я заявил вы меня в больницу хотите отправить?» — написал Уэст.

В январе 2025 года Канье Уэст поделился в интервью The Download, что ему диагностировали расстройство аутистического спектра, хотя ранее он лечился от биполярного расстройства. Музыкант отметил, что после того, как обратился ко врачу, смог лучше понимать свое поведение. В частности, он отметил, что поступает всегда противоположно ожиданиям общества. «Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет. Это проблема», — говорил Уэст.