Рэпер и продюсер Канье Уэст (Йе) планирует запустить свою порностудию. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Yeezy Porn is Cumming», — видео с такой надписью выложил Уэст. Голос на записи предлагает перейти на сайт бренда Yeezy, где на данный момент можно приобрести коллекцию дизайнера Гоши Рубчинского.

По данным издания TMZ, проект Уэста может быть запущен уже этим летом. Возглавить его может Майк Моз, бывший муж порнозвезды Сторми Дэниелс. До этого Моз занимался продюсированием фильмов с участием представителей порноиндустрии, а также работал в арт-дирекции порно.

Канье Уэст неоднократно заявлял о своем пристрастии к порнографии. В интервью диджею Зейну Лоу он признался в своей «зависимости от порно», которая «разрушила его семью».