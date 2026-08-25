С 17 по 24 августа число прослушиваний треков Канье Уэста (Ye) в сервисе «КИОН Музыка» выросло на 58% по сравнению с предыдущей неделей. Рост связан с анонсом двух концертов рэпера в России, который вызвал мощный общественный резонанс, сообщила RTVI пресс-служба сервиса.

Объем активной аудитории исполнителя увеличился на 38%. Самым востребованным треком за неделю стал «Stronger». В топ-5 также вошли «Can’t Tell Me Nothing», «Praise God», «On Sight» и «Black Skinhead». Замыкают первую семерку «Follow God» и «Wolves».

При этом 24 августа стало известно, что концерт Канье Уэста (Ye) не может состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, поскольку площадка не заключала договор с организаторами выступления. Соцсети стадиона и ФК «Зенит» 17 августа публиковали анонсы концертов Канье Уэста и разыгрывали билеты на них. На момент написания материала эти посты были доступны.

Анонс выступления Канье Уэста в России появился 17 августа и сразу привлек внимание СМИ и поклонников. Однако спустя неделю организаторы не смогли подтвердить проведение концертов на заявленной площадке. Несмотря на отмену, интерес к творчеству рэпера в России сохраняется: число прослушиваний продолжает оставаться на высоком уровне.