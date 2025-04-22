Каннский кинофестиваль показал свои официальные постеры 78-го смотра. Впервые в истории у фестиваля будет сразу два плаката.

На постерах в этом году — кадры из фильма Клода Лелуша «Мужчина и женщина», снятого шестьдесят лет назад. Главные роли в картине исполнили Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви», двух премий «Оскар» в номинациях «лучший фильм на иностранном языке» и «лучший сценарий», приза Британской киноакадемии и двух статуэток «Золотого глобуса». Фильм рассказывает историю любви между молодой вдовой Анной Готье и вдовцом Жан-Луи Дюроком.

Для постеров выбраны кадры из сцены, где герои кружатся в объятьях после разлуки. «Во времена, которые, кажется, хотят разъединить, разделить или подчинить, Каннский фестиваль хочет (вос)соединить; сблизить тела, сердца и души; поощрять свободу и изображать движение, чтобы увековечить; воплощать вихрь жизни, чтобы праздновать его снова и снова», — говорится в пресс-релизе фестиваля.

Каннский фестиваль пройдет с 13 по 24 мая 2025 года. Жюри этого года возглавит французская актриса Жюльет Бинош, а председателем жюри категории «Золотая камера», в которой участвую дебютанты, стала режиссер Аличе Рорвахер. На церемонии открытия Роберт Де Ниро получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство.

Среди фильмов, которые покажут в этом году в Каннах — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Дом молодой матери» братьев Дарденн, «Финникийский план» Уэса Андерсона, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Эддингтон» Ари Астера, а также многие другие. Вне конкурса покажут «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова.

В июне 2024 года на 93-м году жизни умерла французская актриса Анук Эме. Всего за свою жизнь Эме снялась более чем в ста фильмах, в том числе в продолжении мелодрамы Лелуша — «Мужчина и женщина: двадцать лет спустя» в 1986 году и «Мужчина и женщина: лучшие годы» в 2019 году, где ее партнером всегда оставался французский актер Жан-Луи Трентиньян. Заключительная часть мелодрамы Лелуша «Лучшие годы» стала последней работой Эме в кино. Актрисе тогда было 87 лет.

Жан-Луи Трентиньян умер в 2022 году в возрасте 91 года. Он сыграл в более 130 фильмах, при этом француз никогда не снимался в Голливуде. Как режиссер он снял две ленты — «Один напряженный день» в 1972 году и «Инструктор по плаванию» в 1978-м.