ABC утвердил основной состав второго сезона перезапуска ситкома «Клиника». Как сообщает Deadline, в новом сезоне к трем главным звездам оригинального шоу — Заку Браффу, Дональду Фейсону и Саре Чок — присоединится Ава Банн, исполнившая роль интерна Сэм Тош в первом сезоне. Ее повысили до постоянного участника основного состава.

Остальные актеры, сыгравшие интернов — Джейк Дадмен, Дэвид Гридли, Лэйла Мохаммади и Аманда Морроу — вернутся к своим ролям. При этом два заметных персонажа первого сезона не появятся в продолжении: доктор Кевин Пак (Джоэл Ким Бустер) и старшая медсестра Рэймонд (Икс Майо) покинут сериал. Также не подтверждено возвращение Кена Дженкинса, сыгравшего доктора Боба Келсо во всех девяти сезонах оригинального шоу. Создатель сериала Билл Лоуренс выражал желание вернуть актера, но его участие во втором сезоне пока остается под вопросом.

В качестве второстепенных персонажей вернутся Нил Флинн (Уборщик), Джон К. Макгинли (доктор Кокс) и Джуди Рейес (Карла). Второй сезон также усилится за счет Речел Билсон, которая появится в нескольких эпизодах, и Кристы Миллер в роли Джордан, жены доктора Кокса.

Премьера второго сезона перезапуска «Клиники» запланирована на осень 2026 года на ABC. Проект, как и первый сезон, будет состоять из 10 эпизодов. В целом для сериала это станет 11-м сезоном. Ситком был продлен на продолжение в апреле 2026 года после успешного старта. Заключительный эпизод первого сезона перезапуска вышел 15 апреля. По данным The Hollywood Reporter, зрительская аудитория шоу выросла примерно до 11 миллионов человек, а рейтинг на Rotten Tomatoes составил 89% у критиков и 93% у зрителей.