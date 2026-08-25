Московский метрополитен и Музей русского импрессионизма выпустили серию тематических карт «Тройка», приуроченную к 10-летию музея, сообщила RTVI пресс-служба культурного учреждения. На картах представлены произведения из коллекции музея — картины выдающихся мастеров рубежа XIX—XX веков: Константина Коровина «В парке», Константина Горбатова «Летний день» и Станислава Жуковского «Интерьер комнаты».

Выбор произведений не случаен: они занимают важное место в коллекции Музея русского импрессионизма и входят в число любимых работ его посетителей.

Московский метрополитен продолжает объединять транспорт и искусство, помогая пассажирам знакомиться с художественным наследием столицы даже во время обычной поездки. Приобрести новые тематические «Тройки» можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская», «Трубная» и МЦК Измайлово, в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.